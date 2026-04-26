Giá vàng tuần qua (20/4 - 26/4): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm, mất tới 2,5 triệu đồng/lượng

Ảnh minh hoạ

Thị trường vàng trong nước khép lại tuần giao dịch với xu hướng giảm giá ở cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn, trong bối cảnh giá vàng thế giới chịu nhiều sức ép từ đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên.

Từ vùng giá cao đầu tuần quanh 168,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171,3 triệu đồng/lượng (bán ra), vàng miếng SJC nhanh chóng đảo chiều giảm khi bước sang các phiên giữa tuần. Đến cuối tuần (26/04), giá phổ biến lùi về 166,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 168,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tương ứng giảm khoảng 2 triệu đồng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng ở chiều bán. Một số thương hiệu như Mi Hồng giữ giá mua cao hơn, song không làm thay đổi xu hướng chung.

Vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, từ mức 168 – 171 triệu đồng/lượng đầu tuần, giá giảm dần qua các phiên và chốt tuần ở mức 165,8 - 168,7 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm khoảng 2–2,5 triệu đồng/lượng. Đà giảm ở chiều mua vào trong nhiều thời điểm còn mạnh hơn, cho thấy lực cầu trên thị trường có phần dè dặt.

Giá vàng tại BTMH vào cuối tuần

Giá vàng thế giới chịu áp lực kép

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng trải qua tuần biến động mạnh. Hiện, giá đang giao động trong khoảng 4.708 USD/ounce.

Yếu tố gây sức ép chính đến từ việc đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên (lợi suất kỳ hạn 10 năm quanh 4,32%). Khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang cũng tác động đáng kể đến thị trường. Mỹ được cho là đã chặn hai siêu tàu chở dầu của Iran, trong khi Tehran gia tăng các động thái kiểm soát tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Diễn biến này khiến giá dầu tăng lên quanh 94,5 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ vàng, yếu tố này lại khiến thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn, qua đó gây áp lực lên kim loại quý.

Đáng chú ý, vai trò thống trị của đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu tiếp tục được củng cố. Theo dữ liệu từ SWIFT, tỷ trọng USD trong các giao dịch quốc tế đã tăng lên 51,1% trong tháng 3 – mức cao nhất trong nhiều năm, vượt xa đồng euro và các đồng tiền chủ chốt khác. Điều này càng làm suy yếu sức hút của vàng trong ngắn hạn.

Ở châu Âu, nền kinh tế cũng phát tín hiệu trái chiều khi khu vực đồng euro ghi nhận sự suy giảm hoạt động khu vực tư nhân mạnh nhất trong 17 tháng, dù lĩnh vực sản xuất vẫn cho thấy dấu hiệu cải thiện. Những biến số vĩ mô này đang khiến dòng tiền trên thị trường trở nên thận trọng hơn.

Thị trường chờ “tuần lễ then chốt”

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới các sự kiện quan trọng sắp tới, đặc biệt là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng loạt dữ liệu kinh tế như GDP, PMI và lạm phát.

Những thông tin này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò định hướng xu hướng thị trường trong ngắn hạn. Tuy triển vọng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu tích trữ, nhưng ở thời điểm hiện tại, kim loại quý đang tạm thời lép vế trước sức mạnh của đồng USD và sự dịch chuyển của dòng tiền sang các kênh đầu tư khác.