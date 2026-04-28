Ông Vũ Văn Tiền: Các ngân hàng khác phát triển như thế, tôi không chịu nổi nữa nên phải quay lại làm Chủ tịch ABBank

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 sáng 28/4, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT cho biết việc đổi thương hiệu mới đã được ngân hàng chuẩn bị cả năm. “Và tôi xin thưa khi nội lực tốt, bản chất bên trong tốt thì hình thức bên ngoài đưa ra mới bền vững được. Tôi xin khẳng định thương hiệu của chúng ta ngày càng nhận diện và phát huy giá trị trên thị trường ngày càng tốt hơn và nhiều người quan tâm hơn, nhiều người yêu quý hơn”, ông nói với các cổ đông.

Ông nói thêm thương hiệu mới dựa trên biểu tượng con chim bồ câu, loài chim bao giờ cũng mang lại hạnh phúc đến tất cả mọi người, không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Năm vừa qua, ABBank có sự thay đổi lớn về nhân sự cấp cao khi ông Vũ Văn Tiền chính thức trở lại làm Chủ tịch HĐQT. Ngân hàng cũng đồng thời bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới là ông Lê Mạnh Hùng. Ông Tiền đánh giá, CEO mới là một Tổng giám đốc trẻ, quyết liệt, trí tuệ, thông minh.

Nói về việc trở lại làm Chủ tịch ngân hàng, ông Tiền bộc bạch: “ Tôi không chịu đựng được nữa nên quay lại nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị khi thấy các ngân hàng khác phát triển như thế, thay đổi hàng ngày hàng giờ, mà mình thì không có suy nghĩ gì cả”.

“An Bình đã 'bền vững' suốt mấy chục năm nay, nhưng bền vững đến mức không thấy phát triển thêm, và đó là lý do tôi phải quay lại. Việc đầu tiên khi trở lại là tôi phát động tinh giản bộ máy, cải cách thể chế hoạt động kinh doanh, quy trách nhiệm và giao quyền quyết đoán cho người đứng đầu. Tinh thần là làm thực chất, không nói nhiều. Mọi cập nhật về vĩ mô, vi mô từ quốc tế đến trong nước, tôi đều trao đổi sát sao và Tổng Giám đốc luôn thích ứng rất nhanh. Những kết quả chúng ta vừa báo cáo thực chất được tạo ra chỉ trong 9 tháng Tổng Giám đốc chính thức điều hành", ông nói.

Lợi thế của ABBank hiện nay là quy mô tầm trung. Cơ thể nhỏ gọn sẽ giúp ngân hàng vận động linh hoạt và cơ chế thích ứng tốt hơn hẳn những ngân hàng đã quá lớn. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là tư duy sáng tạo. Mọi hoạt động của tổ chức hay cá nhân, nếu thiếu đi tư duy sáng tạo, khát vọng và sự đam mê thì không bao giờ thành công. Ông tin rằng cá nhân ông, Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành đang hội tụ đủ những điều kiện đó.﻿

"Tôi mong các cổ đông hãy vững tin vào chúng tôi. Năm nay, ngân hàng sẽ đạt được những kết quả vượt trội, đưa uy tín thương hiệu An Bình lan tỏa rộng rãi hơn. Và quan trọng nhất là mang lại giá trị thiết thực cho cổ đông, gia tăng giá trị cổ phiếu", ông khẳng định.

Được biết, năm 2026, ABBank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 291.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối năm 2025. Chỉ tiêu huy động khách hàng và dư nợ tín dụng lần lượt được kỳ vọng đạt 247.417 tỷ đồng và 138.930 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2026 là 4.500 tỷ đồng, tăng 28% so với kết quả thực hiện năm trước, trong khi tỷ lệ nợ xấu mục tiêu được kiểm soát dưới 1,5%.

Ngân hàng xác định bán lẻ là trụ cột tăng trưởng chủ đạo với mục tiêu đóng góp khoảng 70% tổng thu nhập và hướng tới phục vụ 5 triệu khách hàng cá nhân.

Mới đây, ABBank đã công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1/2026 với kết quả lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 của ngân hàng riêng lẻ đạt 1.500 tỷ đồng, tăng tới 268% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất được ghi nhận đến thời điểm hiện tại.

Cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của ABBank đạt hơn 250 nghìn tỷ đồng, tăng 13,48% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,02% đạt 117,3 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 9,93% lên 146,6 nghìn tỷ.