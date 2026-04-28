SHB thu gần 3.300 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ thành công cho các quỹ

Đợt chào bán giúp SHB thu ròng gần 3.300 tỷ đồng, qua đó ghi nhận nguồn thặng dư vốn khoảng 1.300 tỷ đồng – một bước tiến quan trọng trong lộ trình tăng vốn, nâng cao nền tảng tài chính và củng cố năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên SHB thực hiện phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế. Việc đợt phát hành đạt tỷ lệ thành công 100%, trong đó có sự góp mặt nổi bật của các quỹ ngoại lớn, cho thấy sức hút mạnh mẽ của SHB trên thị trường vốn, đồng thời phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của Ngân hàng.

Đợt phát hành diễn ra ngay sau Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2026 – kỳ đại hội ghi nhận số lượng cổ đông tham dự kỷ lục, phản ánh mức độ quan tâm và niềm tin ngày càng lớn của thị trường đối với SHB. Nếu ĐHĐCĐ là nơi thể hiện sự đồng hành, kỳ vọng và niềm tin của cổ đông, thì việc các quỹ đầu tư hoàn tất thanh toán trong đợt phát hành riêng lẻ chính là bước xác nhận tiếp theo bằng hành động tài chính cụ thể, rõ ràng và mang tính cam kết dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn về minh bạch, quản trị, hiệu quả hoạt động và năng lực vốn, việc một ngân hàng thu hút lượng cổ đông tham dự lớn chưa từng có không đơn thuần là con số, mà là chỉ báo quan trọng về vị thế. Kỷ lục cổ đông tại ĐHĐCĐ 2026 của SHB cho thấy sự hội tụ của nhiều lớp nhà đầu tư: từ cổ đông cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước đến các quỹ đầu tư quốc tế. Đây chính là nền tảng tạo nên sức cầu bền vững cho cổ phiếu SHB – một trong những mã ngân hàng niêm yết sớm nhất, thuộc rổ VN30 và luôn nằm trong nhóm có thanh khoản cao hàng đầu thị trường.

Nếu như Đại hội đồng cổ đông là "phép thử niềm tin" của thị trường, thì việc các quỹ đầu tư lớn hoàn tất nộp tiền mua cổ phần là "lá phiếu tín nhiệm" ở cấp độ cao hơn. Bởi với các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định rót vốn không chỉ dựa trên câu chuyện tăng trưởng ngắn hạn, mà còn được đặt trên nền tảng thẩm định toàn diện về quy mô, hiệu quả, quản trị, chất lượng tài sản, năng lực điều hành và triển vọng dài hạn của ngân hàng.

Dòng vốn lớn hội tụ: "Lá phiếu tín nhiệm" từ các định chế quốc tế

Trước đó, SHB đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của hàng loạt tổ chức tài chính uy tín như Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), VinaCapital, Hanwha Life Vietnam, PVI Asset Management, FPT Capital cùng nhiều quỹ đầu tư chuyên nghiệp khác. Việc các nhà đầu tư hoàn tất nghĩa vụ thanh toán không chỉ đánh dấu thành công về mặt giao dịch, mà còn mang ý nghĩa sâu hơn: SHB đã chứng minh được năng lực thu hút dòng vốn tổ chức chất lượng cao trong một thương vụ phát hành riêng lẻ quy mô lớn.

Từ góc nhìn thị trường vốn, không phải ngân hàng nào cũng có thể thu hút đồng thời nhiều quỹ lớn trong một đợt phát hành riêng lẻ, đặc biệt khi giá phát hành 16.850 đồng/cổ phiếu cao hơn thị giá ở thời điểm triển khai. Điều này cho thấy các nhà đầu tư không chỉ nhìn vào biến động giá ngắn hạn, mà đánh giá SHB trên triển vọng dài hạn, nền tảng vốn, năng lực tăng trưởng và dư địa phát triển trong tương lai. Việc đợt phát hành đạt tỷ lệ thành công 100% càng củng cố thêm niềm tin rằng SHB đang sở hữu câu chuyện đầu tư đủ hấp dẫn để thuyết phục các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Đợt phát hành riêng lẻ là một trong ba cấu phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ SHB đang thực hiện, bao gồm phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động. Theo kế hoạch, SHB sẽ phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, hướng tới mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, Ngân hàng dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn.

Đây không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cấp chất lượng vốn – yếu tố cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh của một ngân hàng trong giai đoạn mới. Nền tảng vốn mạnh hơn sẽ giúp SHB tiếp tục nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR), đáp ứng các chuẩn mực Basel và yêu cầu quốc tế, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng, tăng khả năng chống chịu trước biến động thị trường, đồng thời gia tăng năng lực huy động vốn quốc tế và hợp tác với các định chế tài chính lớn.

Thực tế cho thấy, trong năm 2025, SHB đã huy động thành công 600 triệu USD vốn quốc tế theo tiêu chí ESG và đang tiếp tục triển khai các kế hoạch với quy mô lên tới 1 tỷ USD. Điều này cho thấy việc tăng vốn không chỉ phục vụ nhu cầu tăng trưởng nội tại, mà còn là tiền đề để SHB nâng cao năng lực tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư lớn và tiến gần hơn tới chuẩn mực của một ngân hàng có tầm vóc khu vực.

Từ quy mô đến tầm vóc: Định vị ngân hàng thế hệ mới

Nhìn tổng thể, chuỗi sự kiện từ kỷ lục cổ đông tại ĐHĐCĐ đến thành công của đợt phát hành riêng lẻ đang cho thấy bước chuyển rõ nét của SHB – từ "quy mô lớn" sang "tầm vóc lớn". Với 33 năm phát triển gắn liền cùng nền kinh tế, SHB không chỉ là một định chế tài chính lớn, nằm trong TOP5 ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam, mà còn đang dần trở thành đại diện tiêu biểu cho nhóm ngân hàng tư nhân Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng – nơi vốn, công nghệ, quản trị và hệ sinh thái cùng vận hành trên một chuẩn mực cao hơn.

Song hành với câu chuyện tăng vốn, SHB duy trì nền tảng kinh doanh tăng trưởng ổn định. Năm 2025, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước và hoàn thành 104% kế hoạch ĐHĐCĐ. Chính sách cổ tức tiếp tục là điểm nhấn, với tỷ lệ dự kiến 16%, gồm 6% tiền mặt và 10% cổ phiếu, thể hiện cam kết hài hòa lợi ích giữa cổ đông và chiến lược phát triển dài hạn.

Cùng với đó, cổ phiếu SHB duy trì sức hút mạnh mẽ khi nằm trong rổ VN30, có thanh khoản nhóm đầu thị trường và được kỳ vọng hưởng lợi khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng. SHB cũng dự kiến được đưa vào chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap, mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số quốc tế quy mô lớn. Đây là yếu tố quan trọng giúp cổ phiếu SHB gia tăng sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn ngoại có xu hướng tìm kiếm các doanh nghiệp đầu ngành, minh bạch, thanh khoản cao và có nền tảng tăng trưởng bền vững.

Một điểm đáng chú ý khác là room ngoại của SHB vẫn còn dư địa lớn. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm tới nhóm cổ phiếu ngân hàng Việt Nam, nhưng không phải ngân hàng nào cũng còn nhiều không gian để thu hút thêm dòng vốn ngoại. Với nền tảng vốn được củng cố, thanh khoản cổ phiếu cao, vị thế trong VN30, triển vọng vào các rổ chỉ số quốc tế và room ngoại còn hấp dẫn, SHB có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục thu hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Xa hơn, thành công của đợt phát hành riêng lẻ lần này có thể được xem là tiền đề quan trọng để SHB mở rộng tiếp cận với các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Sự tham gia và hoàn tất thanh toán của nhiều quỹ lớn không chỉ mang lại nguồn vốn bổ sung, mà còn giúp gia tăng độ nhận diện của SHB trên bản đồ đầu tư quốc tế. Đây là bước chuẩn bị cần thiết cho hành trình nâng cao năng lực vốn, chuẩn hóa quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước nâng tầm vị thế của SHB trong khu vực.

Bước chuyển chiến lược trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng bước vào chu kỳ nâng hạng và dòng vốn quốc tế đang tìm kiếm các điểm đến mới, những ngân hàng có nền tảng vốn vững, đáp ứng các chuẩn mực quản trị quốc tế và chiến lược phát triển rõ ràng sẽ nắm lợi thế lớn. Với việc hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, nâng cao nền tảng vốn và thu hút sự đồng hành của các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu, SHB đang bước vào một chu kỳ phát triển mới – nơi mục tiêu không chỉ là tăng trưởng, mà là bứt phá về chất lượng, hiệu quả và vị thế.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, chuỗi giá trị và định hướng phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Từ kỷ lục cổ đông đến dòng vốn quốc tế, từ kế hoạch tăng vốn đến kỳ vọng nâng hạng thị trường, từ room ngoại còn nhiều dư địa đến khả năng thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, SHB đang dần định hình hình ảnh một "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới" – không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về nội lực, chuẩn về quản trị, hấp dẫn trên thị trường vốn và sẵn sàng vươn tầm quốc tế.