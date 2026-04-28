ACB tung gói hỗ trợ giúp hộ kinh doanh vượt ải, biến chông gai thành cơ hội

Trong nửa cuối năm 2025 và đầu năm 2026, hơn 6 triệu hộ kinh doanh trên cả nước cùng ráo riết chuẩn bị cho một bước ngoặt: kê khai thuế. Lần đầu tiên, tất cả dòng tiền, hóa đơn của HKD đều phải được số hóa trên hệ thống và theo dõi sát sao.

Tuy nhiên, với những HKD lâu năm đã quen với việc quản lý thủ công, việc làm quen với một hệ thống hoàn toàn mới với nhiều quy định cần tuân thủ vẫn không hề dễ dàng. Càng triển khai, nhiều vấn đề mới lại liên tục nảy sinh. Chẳng hạn, chỉ cần chênh lệch một đồng giữa doanh thu thực tế và tài khoản ngân hàng thôi cũng đủ khiến HKD mất ăn mất ngủ.

Mỗi tình huống như thế như tín hiệu đèn đỏ vài trăm giây, gây tắc nghẽn và chậm trễ việc nộp hồ sơ và kê khai thuế đúng hạn của HKD. Để con đường kê khai của HKD khai thông hơn, với ít đèn đỏ và thời gian chờ hơn, ACB đã triển khai nhiều gói hỗ trợ đa dạng, giúp HKD giải quyết trực diện 4 điểm nghẽn thường gặp trong quá trình kê khai và mở rộng kinh doanh ở thời kỳ mới.

Tạm biệt những giới hạn của sổ chép tay

Trong thời thuế khoán, ghi chép tay là một cách kiểm tra doanh thu và kiểm kê hàng tồn kho vừa đơn giản, vừa tiện lợi. Tuy nhiên, chép tay thủ công dòng tiền cũng dễ dẫn đến nhiều nhập nhằng và sai lệch về con số vì chưa tách bạch tài khoản cá nhân và doanh thu kinh doanh. Trong kê khai, cần sự minh bạch đến từng đồng doanh thu, sự nhập nhằng này không được phép xảy ra.

HKD lần đầu phải vật lộn với những trăn trở như: Các khoản thanh toán nhỏ lẻ, thiếu hoá đơn chứng từ cũng phải được kê khai, nhưng kê khai thế nào? Khách thanh toán dịch vụ nhưng gửi luôn tiền tip cho nhân viên, khiến doanh thu qua tài khoản ngân hàng cao hơn doanh thu thực tế thì phải xử lý ra sao?

Thấu hiểu được những trăn trở đó, gói giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng do ACB phối hợp cùng FinOne chính là giải pháp trực diện, không chỉ miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán (bao gồm POS, QR và các thiết bị liên quan), mà còn miễn phí phần mềm bán hàng, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử. Phần mềm còn cho phép người dùng xuất hóa đơn điện tử ngay trên điện thoại, kết nối trực tiếp với hệ thống thuế và thực hiện nộp thuế trực tuyến mà không cần qua nhiều bước trung gian.

Điều các HKD cần là một hệ thống hạ tầng thanh toán cùng công cụ quản lý doanh thu gọn gàng, dễ dùng, giao diện tối giản để ngay cả những người ngại công nghệ cũng có thể làm quen.

Bán hàng đa nền tảng, cơ hội hay trở ngại?

Trước đây, đa số HKD truyền thống sống dựa vào lưu lượng khách vãng lai hoặc tệp khách quen tại địa phương. Khi tệp khách này đã bão hòa, họ buộc phải tìm kiếm cơ hội bán hàng trên môi trường số để mở rộng quy mô kinh doanh và tiếp cận được nhiều tệp khách hàng hơn. Từ đó, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, các sàn thương mại điện tử cho đến thị trường livestream bán hàng trở nên sôi động hơn bao giờ hết vài năm trở lại đây.

Tuy nhiên, với quy định kê khai thuế mới, việc kinh doanh trên nền tảng khiến các tiểu thương loay hoay về mặt pháp lý vì mỗi nền tảng có quy định khấu trừ thuế khác nhau. Cách xác định tính hợp lệ của chứng từ hay việc xử lý số liệu hàng tồn kho từ trước khi chuyển đổi cũng đau đầu không kém. Các tiểu thương muốn thử nghiệm hình thức bán hàng mới thì chần chừ vì e ngại phức tạp.

ACB không chỉ đưa HKD lên môi trường số mà còn đào tạo cách để bán được hàng ngay lập tức. Gói đào tạo 20 triệu của ACB sẽ tập trung giúp HKD phát triển những kỹ năng thực chiến như cách vận hành cửa hàng số trên sàn thương mại điện tử như TikTok shop, làm quen với những pháp bán hàng mới như livestream, tiếp thị liên kết (Affiliate), chạy quảng cáo số và ứng dụng AI.

Ngoài ra, gói giải pháp này còn cung cấp nội dung Thuế chuyên sâu, hướng dẫn chi tiết cách vận hành đúng quy định về hóa đơn, chứng từ trên môi trường số, giúp gỡ rối các thắc mắc về tính hợp lệ của chứng từ.

Với gói giải pháp này, ACB hướng đến giúp HKD từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào không gian vật lý để mở rộng tệp khách hàng trên nhiều nền tảng và tăng trưởng nhanh, bền vững hơn.

Gói ưu đãi 30 triệu đồng với nhiều quyền lợi và giải pháp chuyên biệt

Làm thương hiệu, khó nhưng cần thiết

Khi kinh doanh trên môi trường số ngày càng bùng nổ, khách hàng không chỉ mua sản phẩm mà còn mua sự tin tưởng. Vì thế, việc xây dựng một hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, đáng tin cậy là ưu thế để tiểu thương có thể nổi bật giữa hàng trăm cửa hàng khác, "nuôi dưỡng" tệp khách hàng trung thành để có thể phát triển lâu dài.

Ngoài ra, để thương hiệu tiếp cận được với nhiều người dùng hơn, các HKD phải chi mạnh cho quảng cáo. Nếu không có chuyên môn, HKD sẽ chỉ hao tốn chi phí mà không mang lại hiệu quả quảng cáo rõ rệt. Nhiều chủ HKD đã quen dùng thẻ cá nhân để thanh toán cho quảng cáo, khiến việc chứng minh đây là chi phí kinh doanh hợp lệ khi kê khai thuế gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ cung cấp giải pháp kê khai thuế, ACB còn đồng hành với tiểu thương trên con đường kinh doanh và xây dựng thương hiệu lâu dài. Khi đến với ACB, HKD được kết nối và tiếp cận với hệ sinh thái ACB Rewards đã có sẵn hơn 9 triệu người dùng. Bằng việc đưa cửa hàng từ hẻm nhỏ ra một đại lộ danh tiếng và lâu năm, ACB giúp HKD rút ngắn thời gian tìm kiếm khách hàng, tăng uy tín và xây dựng độ nhận diện cho thương hiệu nhanh chóng.

Khi sử dụng hệ thống của ACB, HKD có thể sử dụng tài khoản hoặc thẻ kinh doanh để có đầy đủ cơ sở ghi nhận chi phí này khi kê khai thuế. Toàn bộ từ hạ tầng thanh toán (máy POS và mã QR) đến công cụ quản lý (phần mềm và chữ ký số) cũng đều được tích hợp vào một "hệ sinh thái" duy nhất, giúp việc quản lý dòng tiền trở nên gọn gàng, minh bạch và chuyên nghiệp.

Thị trường nhiều biến động, chi phí vốn tăng cao

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chi phí vốn và lãi suất tăng cao trở thành áp lực trực tiếp, làm ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận của tiểu thương. Khi đó, HKD thường có xu hướng thận trọng khi nhập thêm hàng hóa hay đầu tư vào các công cụ bán hàng mới, dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh thực tế.

Thói quen ghi chép doanh thu thủ công, dòng tiền phân tán, không minh bạch cũng là điểm yếu khiến các tổ chức tài chính định danh và cấp các hạn mức vay lớn cho HKD một cách nhanh chóng.

Với gói ưu đãi lãi vay giảm đến 1,0%/năm dành cho khách hàng mới có nhu cầu vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn, ACB giúp HKD tiếp cận nguồn vốn rẻ ngay lúc này để bổ sung hàng hóa và đầu tư vào kênh bán hàng theo nhu cầu thực tế. Tổng hạn mức của gói giải pháp này lên đến 5.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn vốn dồi dào cho thị trường.

Bên cạnh những ưu đãi lãi suất vay, khi vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn khách hàng linh hoạt trong giải ngân vốn vay tại quầy hoặc giải ngân online trên ACB One, hạn mức Giải ngân online lên đến 20 tỷ đồng, quy trình xử lý nhanh chóng – an toàn – bảo mật, giúp khách hàng chủ động nguồn vốn, tối ưu thời gian và hoàn toàn yên tâm tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song đó, sản phẩm vay Thấu Chi sản xuất kinh doanh với hạn mức lên đến 5 tỷ đồng là lựa chọn không thể bỏ qua cho Hộ kinh doanh. Theo đánh giá của nhiều khách hàng đã sử dụng, đây là giải pháp tài chính linh hoạt, đáp ứng tức thời nhu cầu vốn thiếu hụt ngắn hạn, giúp duy trì dòng tiền thông suốt và đảm bảo hoạt động kinh doanh của HKD không bị gián đoạn, ngay cả trong những thời điểm những nguồn vốn khác chưa thể đáp ứng kịp thời.

Đây không phải lần đầu tiên ACB mang đến sự hỗ trợ sát sao và kịp thời cho HKD trong vấn đề thực tiễn này. Từ đầu năm đến nay, ACB đã đi ngược dòng với các ngân hàng khác để luôn có chính sách ưu đãi đối với hộ kinh doanh khi vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.