Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 28/4

Mạnh Đức | 28-04-2026 - 07:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới dù hồi phục nhẽ những vẫn trong xu hướng giảm khi lo ngại lạm phát và lãi suất cao kéo dài. Tại thị trường trong nước, giá vàng sáng 28/4 đi ngang khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh giá niêm yết.

Khảo sát của Reuters cho thấy

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng tăng nhẹ 0,24% lên 4.693 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã giảm gần 0,6% trong phiên hôm qua (27/4) và giảm 2,5% trong tuần trước.

Giá vàng đang trong xu hướng giảm do việc thiếu tiến triển tại Iran khiến giá dầu và những lo ngại về lạm phát vẫn ở mức cao, trong khi sự chú ý chuyển sang các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này.

Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tại Mỹ và các nước thuộc Nhóm G7 dự kiến giữ nguyên lãi suất, đồng thời theo dõi sát sao các dấu hiệu cho thấy chi phí năng lượng tăng cao có thể đẩy lạm phát đi lên.

Ngân hàng Nhật Bản sẽ là ngân hàng đầu tiên tổ chức họp, với các quan chức đã phát biểu trong tuần qua nghiêng về việc trì hoãn việc tăng lãi suất. Ngân hàng TW Canada và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến họp vào thứ Tư cũng được các nhà kinh tế và nhà đầu tư dự đoán sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, và Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu gần như chắc chắn sẽ đưa ra những thông điệp tương tự vào thứ Năm. Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tuần này rất có thể là cuộc họp cuối cùng của ông Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Thom Tillis hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ từ bỏ việc cản trở đề cử ông Kevin Warsh làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang. Theo ông Tillis, quyết định của Bộ Tư pháp, được công bố hôm thứ Sáu, về việc chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhắm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã loại bỏ mối đe dọa đối với tính độc lập của ngân hàng trung ương. Quyết định của nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina tạo tiền đề cho việc phê chuẩn nhanh chóng ông Warsh để kế nhiệm ông Powell, người có nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 15 tháng 5.

Trong khi đó, cuộc khảo sát của Reuters hôm thứ Hai cho thấy, giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng bất chấp trở ngại từ xung đột Iran. Theo đó, với nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và sự bất ổn kinh tế dự kiến sẽ bù đắp những rủi ro từ lạm phát tăng cao và các chính sách thắt chặt do xung đột tại Trung Đông.﻿

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 28/4, giá vàng trong nước đi ngang so với mức đóng cửa gần nhất, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 166,3 – 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu chào giá mua vào thấp hơn nhẹ ở mức 166,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ tại 168,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, các thương hiệu đồng loạt giao dịch quanh vùng 165,8 – 168,7/168,8 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết 165,8 – 168,3 triệu đồng/lượng, PNJ và DOJI cùng ở mức 165,8 – 168,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ mức tương tự, còn Bảo Tín Mạnh Hải thấp hơn nhẹ ở chiều bán ra, ở mức 168,7 triệu đồng/lượng. 

Mở đầu phiên sáng
Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC 165,8 168,3 166,3 168,8
PNJ 165,8 168,8 166,3 168,8
DOJI 165,8 168,8 166,3 168,8
Bảo Tín Minh Châu 165,8 168,8 166,2 168,8
Bảo Tín Mạnh Hải 165,8 168,7 166,3 168,8
