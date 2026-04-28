Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
AGM Awards
AGM Awards
xem chi tiết

Sáng nay 28/4 có 3 ngân hàng cùng tổ chức Đại hội cổ đông

Ngọc Thảo | 28-04-2026 - 08:29 AM | Tài chính - ngân hàng

Eximbank và ABBank tổ chức ở Hà Nội còn cổ đông LPBank di chuyển về Ninh Bình để họp bàn và thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục mới, tiếp tục tăng vốn và chuyển cổ phiếu sang niêm yết trên HoSE

Sáng nay, ABBank tổ chức Đại hội cổ đông tại trụ sở của Ngân hàng ở 36 Hoàng Cầu, Hà Nội.

Năm 2026, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 28% so với mức kỷ lục cũ 3.522 đạt được của năm trước. Tổng tài sản dự kiến đạt 291.000 tỷ đồng (tăng 32%); huy động từ khách hàng đạt 247.417 tỷ đồng (tăng gấp rưỡi); dư nợ tín dụng đạt 138.930 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%

Nhà băng này cũng đề xuất lộ trình chuyển cổ phiếu từ sàn UpCOM sang niêm yết tại sàn HoSE, và dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vào tháng 9/2026. Nếu được chấp thuận niêm yết, phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HoSE dự kiến bắt đầu từ quý IV/2026.

Một nội dung quan trọng khác là ABBank sẽ tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 6.273 tỷ đồng trong năm nay, lên 20.245 tỷ thông qua 3 đợt.

Đợt 1, ngân hàng sẽ phát hành hơn 209 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đợt này dự kiến thực hiện trong quý III/2026. Đợt 2, ABBank sẽ chào bán hơn 321 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng một cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20%, dự kiến triển khai trong quý IV/2026. Đợt 3, nhà băng dự kiến phát hành hơn 96 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 5%, dự kiến thực hiện trong năm 2027.

Theo ABBank, nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Eximbank thận trọng với kế hoạch 2026

Eximbank đặt mục tiêu cuối năm 2026 đạt tổng tài sản 310.000 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Huy động vốn và dư nợ tín dụng được kỳ vọng tăng lần lượt 17,8% và 16,5%, lên mức 232.598 tỷ đồng và 228.430 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu ở mức 1.515 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện trong năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Ngân hàng tiếp tục đề xuất giữ lại toàn bộ phần lợi nhuận còn lại và không thực hiện chia cổ tức, với lý do nhằm củng cố năng lực tài chính để phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

LPBank đặt kế hoạch lợi nhuận gần 15.000 tỷ, chia cổ tức tiền mặt 30%

LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 14.982 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2025. Mục tiêu tổng tài sản đến cuối năm đạt 615.600 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm; trong đó, dư nợ tín dụng ước đạt 437.581 tỷ đồng, tăng 11,7%.

Với nguồn lợi nhuận cao, LPBank trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%, tương đương gần 9.000 tỷ đồng, và là ngân hàng chia tiền mặt nhiều nhất cho cổ đông.

Tại đại hội lần này, một nội dung quan trọng khác LPBank trình cổ đông thông qua đó là chủ trương thành lập ngân hàng TNHH một thành viên trực thuộc hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC), đồng thời xem xét góp vốn thành lập các pháp nhân khác tham gia hoạt động trong khu vực này.

Ngọc Thảo

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: AGM Awards

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 28/4

'Nếu tăng lãi suất quá nhanh, nợ xấu sẽ bùng phát'

SHB thu gần 3.300 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ thành công cho các quỹ

08:00 , 28/04/2026
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên