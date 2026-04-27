Đạm Phú Mỹ (DPM) đạt doanh thu hơn 5.700 tỷ đồng, lãi trước thuế 515 tỷ đồng trong quý 1/2026

Sáng ngày 23/4/2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, MCK: DPM) đã được tổ chức thành công.

Thông tin từ Đại hội, trong quý 1/2026, DPM đạt kết quả kinh doanh khả quan, bất chấp những biến động bất lợi từ thị trường, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh gay gắt về giá trên thị trường quốc tế...

Cụ thể, đơn vị đã ghi nhận sản lượng sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng phân bón, hóa chất vượt xa kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, tổng doanh thu ước đạt 5.706 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch quý 1/2026, 32% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 515 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm 2026.

Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 17.600 tỷ đồng,tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và từng bước mở rộng sang hóa chất. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 850 tỷ đồng, thể hiện định hướng điều hành thận trọng nhưng linh hoạt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Đồng thời DPM dự kiến tỷ lệ chia cổ tức ở mức 12% vốn điều lệ.

Để đạt được mục tiêu này, DPM tiếp tục xác định sản xuất và kinh doanh phân bón là nền tảng cốt lõi, với kế hoạch sản xuất hơn 900 nghìn tấn Urea Phú Mỹ, khoảng 180 nghìn tấn NPK Phú Mỹ cùng các sản phẩm phân bón khác. Song song đó, hoạt động kinh doanh được định hướng linh hoạt theo thị trường, tối ưu hệ thống phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đối với các sản phẩm mới, DPM tiếp tục thúc đẩy phát triển và thương mại hóa các dòng sản phẩm hóa chất, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đồng thời mở rộng các dòng sản phẩm phân bón chất lượng cao, sản phẩm xanh như hữu cơ, vi sinh, đáp ứng xu hướng nông nghiệp bền vững và nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Song song đó, DPM tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai các giải pháp phát triển bền vững, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động toàn diện và khả năng thích ứng với xu hướng mới của thị trường.

Ở kỳ kế hoạch này, mảng đầu tư - phát triển là một trong những điểm nhấn lớn. Năm 2026, DPM dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư 1.164,3 tỷ đồng với mục tiêu đẩy nhanh các dự án hóa chất mới, đặc biệt là dự án H2O2 (oxy già). Đồng thời, Phú Mỹ chú trọng nghiên cứu sản phẩm mới, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để gia tăng giá trị các sản phẩm hiện hữu.

Liên quan công tác nhân sự, các cổ đông đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên độc lập), và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Việc kiện toàn bộ máy được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, theo quy định của pháp luật và theo thông lệ quản trị tiên tiến của quốc tế.

Kết quả, ông Cao Chí Kiên trúng cử Thành viên HĐQT, ông Triệu Quốc Tuấn trúng cử Thành viên HĐQT độc lập, ông Nguyễn Công Minh trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát, miễn nhiệm ông Huỳnh Kim Nhân – Trưởng Ban Kiểm soát.

Trong phần thảo luận, các cổ đông tập trung quan tâm các nội dung về: các dự báo và giải pháp của Phú Mỹ trước tình hình chiến sự Trung Đông, triển vọng thị trường phân bón trong nước và thế giới, giá và nguồn cung, cước vận chuyển nguyên liệu khí trước tác động địa chính trị thế giới, chiến lược kinh doanh trong 5 năm tiếp theo, phát triển sản phẩm mới DAP Phú Mỹ...,

Đoàn chủ tịch đã ghi nhận và giải đáp đầy đủ, thể hiện tinh thần cầu thị, minh bạch, chủ động trong điều hành cũng như hoạch định định hướng phát triển dài hạn, bền vững của doanh nghiệp.

Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2026, lãnh đạo Petrovietnam đề nghị DPM tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo các nhà máy vận hành an toàn, ổn định; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mới; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm mới theo hướng thân thiện môi trường, sản phẩm xanh và các sản phẩm trong lĩnh vực hóa chất; đồng thời tiếp tục quan tâm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Với vai trò cổ đông lớn, Petrovietnam cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để DPM phát triển bền vững, trong đó có việc đảm bảo nguồn khí ổn định phục vụ sản xuất. Lãnh đạo Tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn các cổ đông tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Petrovietnam để hỗ trợ DPM hoàn thành kế hoạch năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng trong những năm tiếp theo.