ĐHĐCĐ TCBS: Mục tiêu lãi trước thuế kỷ lục 7.500 tỷ đồng, trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Ngày 25/4/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2026 tại TP. Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi niêm yết trên HOSE vào tháng 10/2025.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 14h09, Đại hội ghi nhận số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự là 112 người, đại diện cho khoảng 2,1 tỷ cổ phần, tương ứng tỷ lệ tham dự 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Trong khuôn khổ Đại hội, Ban lãnh đạo TCBS chia sẻ định hướng chiến lược trong bối cảnh môi trường vĩ mô toàn cầu tiếp tục biến động với áp lực lạm phát, căng thẳng địa chính trị và biến động tỷ giá. Thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng hưởng lợi từ việc nâng hạng chính thức vào tháng 9/2026, cùng với hạ tầng kỹ thuật, khung pháp lý và sản phẩm mới sẽ là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Trên cơ sở đó, kế hoạch kinh doanh 2026 của TCBS được xây dựng dựa trên đánh giá toàn diện các yếu tố thuận lợi và rủi ro, đồng thời tích hợp các phương án linh hoạt để nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi môi trường kinh doanh thay đổi.

Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 13.227 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.535 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 26% và 18% so với năm 2025 (sau khi loại trừ khoản thu nhập phát sinh một lần vào quý 4/2025), phản ánh định hướng tăng trưởng thực chất và bền vững.

Theo kế hoạch, TCBS tập trung triển khai đồng bộ các trọng tâm chiến lược nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững, đồng thời mở rộng các động lực kinh doanh mới dựa trên công nghệ và nhu cầu thị trường.

Ở các mảng kinh doanh cốt lõi , công ty mở rộng hoạt động phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp, tận dụng dư địa phát triển của kênh trái phiếu trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước điều hành tín dụng theo hướng thận trọng hơn, qua đó gia tăng vai trò của kênh trái phiếu trong cung ứng vốn trung và dài hạn. Song song, TCBS duy trì tăng trưởng môi giới với chính sách miễn phí giao dịch Zero fee và cho vay ký quỹ với lãi suất cạnh tranh, đi kèm quản trị rủi ro và tối ưu cấu trúc vốn nhằm đảm bảo an toàn hệ thống trong các giai đoạn biến động của thị trường.

Đối với các mảng kinh doanh mới , TCBS đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng và cá nhân hóa, phù hợp khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của từng phân khúc khách hàng, bao gồm chứng chỉ quỹ (Fundmart), chiến lược đầu tư thông minh (iTracker), chứng quyền (CW). Đồng thời từng bước mở rộng hệ sinh thái sản phẩm mới nhưt ài sản mã hóa (tokenized assets) và các sản phẩm cấu trúc khác ngay khi đầu kiện pháp lý cho phép.

Ở phân khúc khách hàng tổ chức, Công ty mở rộng tệp khách hàng tổ chức thông qua nâng cấp hạ tầng giao dịch, giao dịch thuật toán (Algo trading), kết nối API cho giao dịch thỏa thuận bảo mật và phân tích chuyên sâu One Click Research, tăng cường năng lực phục vụ dòng vốn lớn trong và ngoài nước, đón đầu dòng vốn tổ chức sau nâng hạng.

Về nguồn vốn và bảng cân đối kế toán , trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, Công ty tập trung tăng cường sức mạnh tài chính và nguồn vốn cũng như thanh khoản thông qua đa dạng hóa nguồn vốn huy động, bao gồm các khoản vốn vay trong nước, các khoản vay nước ngoài và phát hành trái phiếu dài hạn. Nguồn vốn dồi dào và ổn định sẽ giúp Công ty có thể vượt qua những biến động bất ngờ trên thị trường và sẵn sàng nắm bắt cơ hội để tiếp tục mở rộng thị phần tại các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty.

Trong lĩnh vực công nghệ và khách hàng , TCBS mở rộng quy mô khách hàng chất lượng cao thông qua việc khai thác sâu hệ sinh thái tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, bao gồm Ngân hàng Techcombank, TechcomLife và Techcom General Insurance (TCGI) thông qua các chương trình mở tài khoản 2-trong-1, 3-trong-1. Đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp “AI Native”. Việc triển khai AI tác nhân (Agentic AI) trên toàn hệ thống được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy đổi mới sản phẩm, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, Đại hội cũng thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Dự kiến, TCBS sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiếm toán của công ty tại ngày 31/12/2025. Toàn bộ cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến phát hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của TCBS.