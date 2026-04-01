Khối ngoại bán ròng gần 5.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong tuần 20-24/4, mã nào là tâm điểm "xả" hàng?

Tuần 20-24/4, thị trường chứng khoán ghi nhận đà tăng ấn tượng và chinh phục lại được mốc điểm 1.880 trước khi chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Nổi bật trong tuần giao dịch vừa qua tiếp tục là đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup cùng sắc xanh của một số nhóm cổ phiếu ngành xây dựng khác. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, áp lực lên chỉ số chung tiếp tục xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, FPT, GAS. Kết tuần, VN-Index tăng 36,12 điểm (+1,99%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.853,29 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là một điểm trừ lớn khi liên tục bán ròng trên cả 3 sàn. ﻿ Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 4 .816 t ỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.670 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 123 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 23 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Tại chiều mua, HPG dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 209,0 tỷ đồng, theo sau là MSN (169,8 tỷ đồng) và MWG (166,9 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, FPT là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 928,2 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Tiếp đến là ACB (-549,0 tỷ đồng) và VCB (-526,0 tỷ đồng). Các cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như VHM (-301,2 tỷ đồng), VPB (-223,6 tỷ đồng), BSR (-189,0 tỷ đồng), BID (-184,3 tỷ đồng), CTG (-178,9 tỷ đồng), GAS (-112,0 tỷ đồng), PVD (-104,0 tỷ đồng), KDH (-82,0 tỷ đồng) và PLX (-82,0 tỷ đồng).