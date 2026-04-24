Điều gì xảy ra với cổ phiếu 'ông trùm' xây lắp điện PC1?

Nhóm vốn hóa bị chốt lời

Phiên giao dịch hôm nay, thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt bị chốt lời sau chuỗi tăng mạnh.

VIC giảm 1,2% từ vùng đỉnh lịch sử, VHM mất tới 5,2%, VPL giảm 2,4%, trong khi VRE chỉ giảm nhẹ. Nhiều bluechip khác cũng điều chỉnh như VCB giảm 3,5%, SAB giảm 2,5%, BID giảm 2%, CTG giảm 1,4% và FPT giảm 1,2%.

Dù vậy, một số nhóm bất động sản ngoài “họ Vingroup” vẫn giữ được sắc xanh như DXG, DXS, TCH, DIG, SIP hay NVL. Ở nhóm ngân hàng, TCB, VBB, NAB và HDB là những mã tăng giá hiếm hoi.

Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm hơn 17 điểm xuống 1.853,29 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,28 điểm xuống 251,95 điểm, UPCoM-Index giảm 0,77 điểm xuống 127,45 điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm, xuống dưới 20.000 tỷ đồng.

"Ông trùm" xây lắp điện gây chú ý

Trong phiên giao dịch ngày 24/4, trên bảng điện tử, cổ phiếu PC1 của CTCP Tập Đoàn PC1 dư bán giá sàn lên tới gần 28,7 triệu cổ phiếu, trắng bên mua. Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/4.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, PC1 ghi nhận doanh thu vượt 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.356 tỷ đồng. Tại đại hội cổ đông vừa qua, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Diễn biến cổ phiếu PC1 trong 5 phiên gần nhất.

CTCP Tập đoàn PC1, tiền thân là Xí nghiệp Đường dây và Trạm, được thành lập năm 1963, khởi đầu với nhiệm vụ xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia . Đến nay, doanh nghiệp đã phát triển thành tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp điện, sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng, bất động sản, tư vấn và dịch vụ.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Beta, PC1 là tổng thầu EPC hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp đường dây và trạm biến áp với trên 60 năm kinh nghiệm hoạt động. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, PC1 là đơn vị duy nhất và có quy mô lớn nhất Việt Nam về thiết kế, chế tạo cột thép đơn thân 110 KV, 220 KV - 1, 2, 4 mạch, và cột thép liên kết thanh đến 750kV.

Ở lĩnh vực năng lượng, PC1 đang vận hành 7 nhà máy thủy điện và xây dựng thêm 2 nhà máy với tổng công suất thủy điện 212 MW. Đồng thời, doanh nghiệp cũng vận hành cụm 3 nhà máy điện gió tại Quảng Trị với tổng công suất 144 MW, đủ điều kiện bán điện theo giá FIT.

Trong lĩnh vực khai khoáng, PC1 sở hữu 57,27% vốn tại CTCP Khoáng sản Tấn Phát, chủ đầu tư dự án khai thác lộ thiên khoáng sản niken, đồng tại Cao Bằng. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.700 tỷ đồng, công suất khai thác và chế biến 600.000 tấn quặng nguyên khai mỗi năm và đã đi vào sản xuất chính thức từ tháng 2/2023.

Ở mảng bất động sản, doanh nghiệp tập trung phát triển và khai thác khu công nghiệp, đồng thời triển khai các dự án nhà ở tại Hà Nội.

Cổ đông lớn nhất của PC1 hiện là ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, nắm giữ hơn 21% vốn. Tổng cộng, nhóm gia đình Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn đang sở hữu khoảng 100 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 24,24% vốn điều lệ. VIX Securities không còn là cổ đông lớn tại PC1 khi giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,95%.

Tháng 2/2026, Thanh tra Chính phủ công bố, kết luận thanh tra liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, chỉ ra nhiều vi phạm tại 26 tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp và yêu cầu sửa đổi quy định để khắc phục. Trong đó, PC1 xuất hiện ở hai nội dung.

Cụ thể, doanh nghiệp công bố thông tin chưa đầy đủ nội dung theo quy định, như: Thông tin cụ thể về mục đích phát hành, chưa nêu thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, ngày dự kiến phát hành, thông tin về tài sản đảm bảo không đầy đủ.

Bên cạnh đó, PC1 đã sử dụng khoảng 90 tỷ đồng từ một số lô trái phiếu không đúng phương án đã công bố hoặc chưa phù hợp quy định pháp luật.