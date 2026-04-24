Chứng khoán 24-4: Điều gì xảy ra với cổ phiếu PC1?

Theo V.Vinh | 24-04-2026 - 17:17 PM | Thị trường chứng khoán

Trong phiên giao dịch ngày 24-4, ngay trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận những biến động

Bước vào phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tâm lý phòng thủ và thận trọng nhanh chóng bao trùm lên toàn thị trường chứng khoán. Hiệu ứng rút tiền nghỉ lễ để quản trị rủi ro đã khiến áp lực bán gia tăng đáng kể. Trong phiên 24-4, có lúc VN-Index giảm mạnh gần 27 điểm, xuống 1.843 điểm trước khi thu hẹp cuối phiên.

Đóng cửa ngày giao dịch, chỉ số VN-Index giảm khá mạnh 17,07 điểm (tương đương -0,91%), lùi về mốc 1.853,29 điểm. Sự suy yếu cũng hiện diện trên các sàn còn lại khi HNX-Index giảm 1,28 điểm (-0,51%), xuống 251,95 điểm; UPCoM-Index giảm 0,77 điểm (-0,60%), về 127,54 điểm.

Nguyên nhân chính dẫn đến cú trượt dài của VN-Index trong phiên hôm nay đến từ sự suy yếu của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, những mã từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường thời gian qua. Rổ VN30 kết phiên chìm trong sắc đỏ khi đánh mất 13,32 điểm, lùi về 2.011,42 điểm.

Đáng chú ý nhất là sự đảo chiều của nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup. Sau những phiên gồng gánh điểm số, bộ ba này đã chịu áp lực chốt lời rõ rệt. Cổ phiếu VHM ghi nhận mức giảm sâu 5,2%, trong khi VIC và VRE cũng giảm lần lượt là 1,1% và 0,9%.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu "vua" - ngân hàng - cũng không thể làm điểm tựa cho thị trường. Các mã đầu ngành đồng loạt chịu sức ép điều chỉnh: VCB giảm mạnh 3,5%, BID mất 2%, CTG giảm 1,4% và STB giảm 0,8%. 

Sắc xanh hiếm hoi trong nhóm vốn hóa lớn chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài mã như TCB (+2,9%), VJC (+3,2%) hay GVR (+2,3%), nhưng từng đó là không đủ để vực dậy chỉ số chung. Các mã bán lẻ và tiêu dùng lớn như FPT (-1,2%), MSN (-1,3%) hay MWG (-1,2%) cũng lùi dưới mốc tham chiếu.

Thị trường phân hóa, PC1 "trắng bên mua"

Bức tranh toàn cảnh của thị trường phiên 24-4 phản ánh rõ sự giằng co và phân hóa khắc nghiệt. Theo thống kê trên sàn HoSE, số lượng mã giảm giá chiếm ưu thế với 188 mã, so với 135 mã tăng và 55 mã đứng giá. Dòng tiền cho thấy sự luân chuyển rất nhanh, tìm đến các nhóm ngành ngách hoặc các cổ phiếu có câu chuyện riêng thay vì lan tỏa đồng đều.

Điểm nhấn tiêu cực gây chú ý mạnh nhất trên bảng điện tử hôm nay gọi tên cổ phiếu PC1 của Tập đoàn PC1. Mã này tiếp tục bị bán tháo quyết liệt và giảm kịch sàn (-6,8%) xuống mức giá 22.450 đồng. Đây đã là phiên giảm kịch biên độ thứ 2 liên tiếp của PC1. Tình trạng "trắng bên mua" diễn ra căng thẳng khi lượng dư bán tại mức giá sàn chất đống tới gần 29 triệu cổ phiếu, cho thấy tâm lý hoảng loạn và quyết tâm thoát hàng bằng mọi giá của một bộ phận nhà đầu tư trước diễn biến bất lợi của doanh nghiệp.

Một trong những yếu tố bồi thêm sức nặng cho nhịp điều chỉnh của thị trường chính là động thái giao dịch tiêu cực từ nhà đầu tư nước ngoài. Tận dụng nhịp cơ cấu trước lễ, khối ngoại đã tiếp tục chuỗi xả hàng ồ ạt với quy mô lớn.

Chỉ tính riêng trên nền tảng HoSE, khối này đã bán ròng với tổng giá trị lên tới hơn 1.935 tỉ đồng (mua vào 1.588,38 tỉ đồng nhưng xả ra tới 3.523,41 tỉ đồng). Áp lực bán ròng khủng khiếp nhắm thẳng vào các cổ phiếu "quốc dân". Cụ thể, FPT bị bán ròng nặng nề nhất với giá trị hơn 416 tỉ đồng. 

Tiếp theo đó, khối ngoại cũng xả mạnh các mã ngân hàng và bất động sản như ACB (-278 tỉ đồng), VCB (-240 tỉ đồng) và VHM (-131 tỉ đồng).

Phiên giảm điểm khá mạnh ngày 24-4 cho thấy tâm lý chốt lời bảo toàn thành quả của giới đầu tư đang dâng cao trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Sự phân hóa sâu sắc cùng áp lực bán từ khối ngoại dự báo thị trường sẽ cần thêm thời gian để tìm lại điểm cân bằng và tái tích lũy nền giá sau những nhịp tăng nóng vừa qua.


Theo V.Vinh

Người Lao Động

