Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giải thích vì sao HDBank không chia cổ tức bằng tiền mặt

Ngày 24-4, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank), một trong những vấn đề được cổ đông quan tâm là chia cổ tức, bởi từ nhiều năm qua, HDBank là ngân hàng có truyền thống chia cổ tức cao. Năm 2025, ngân hàng còn hơn 14.100 tỉ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Một cổ đông kiến nghị chia cổ tức bằng tiền mặt. GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank, cho rằng việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là mong muốn chính đáng của cổ đông, bao gồm cả các cổ đông lớn và cổ đông sáng lập.

Tuy nhiên, ngân hàng đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh và có nhu cầu tiếp tục củng cố năng lực tài chính, đặc biệt là vốn chủ sở hữu, nhằm tạo dư địa cho phát triển trong trung và dài hạn. Do đó, ở giai đoạn hiện nay, ngân hàng ưu tiên giữ lại nguồn lực để tăng cường vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng.

Vì thế, bà mong cổ đông đồng hành với định hướng này và đồng ý với phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 30%. "Thực tế trong hơn 10 năm qua, việc nắm giữ cổ phiếu HDBank đã mang lại giá trị gia tăng đáng kể cho cổ đông, không chỉ ở cổ tức mà còn ở tăng trưởng giá trị doanh nghiệp" – bà Thảo nói.

GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ với cổ đông

Với câu hỏi vì sao định giá cổ phiếu của ngân hàng chưa phản ánh đúng giá trị? Ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank, cho biết trên thực tế, định giá thị trường của ngân hàng đã được cải thiện đáng kể trong vài năm qua. Một số chỉ số như P/B (thị giá/giá trị sổ sách) đã tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, ông thừa nhận giá hiện tại vẫn chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực của ngân hàng, đặc biệt khi xét đến tiềm năng tạo giá trị trong tương lai.

Nhìn vào kết quả năm 2025 cũng như chặng đường 5 năm qua, ban lãnh đạo HDBank tin tưởng có thể tiếp tục duy trì mức sinh lời hàng đầu, bền vững trong ngành. Điều này được hỗ trợ bởi nền tảng quản trị ngày càng vững chắc, kỷ luật vận hành cao, năng lực vốn mạnh và hệ thống quản trị rủi ro thận trọng. Nhờ đó, ngân hàng có đủ khả năng chống chịu và thích ứng hiệu quả trước những biến động nhanh của môi trường kinh doanh.

"Khi HDBank tiếp tục chứng minh với thị trường về khả năng duy trì tăng trưởng vượt trội đi kèm hiệu quả bền vững, định giá thị trường sẽ dần phản ánh đúng giá trị nội tại cũng như tiềm năng trong tương lai của ngân hàng" – ông Kim Byoungho nói.

Thông tin về hoạt động của HDBank năm 2026, ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng giám đốc, cho biết năm nay ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 30.000 tỉ đồng, tăng 41% so với năm 2025 - tiếp tục duy trì chuỗi tăng trưởng cao và bền vững. Quy mô HDBank tiếp tục mở rộng với chỉ tiêu tổng tài sản trên 1,194 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 28%; tổng huy động vốn tăng 28% và dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 37% lên 805.000 tỉ đồng (riêng ngân hàng mẹ thực hiện theo hạn mức tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt). Tăng trưởng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, chuỗi cung ứng và các ngành động lực của nền kinh tế, qua đó tối ưu hóa chất lượng tài sản và hệ số sinh lời dài hạn. HDBank là một trong những ngân hàng được duyệt mức tăng trưởng tín dụng cao 35% trong 5 năm liên tục sau khi nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng Đông Á (hiện tại Vikki Bank).



