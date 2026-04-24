Vincom Retail báo lãi hơn 1.600 tỷ đồng trong quý 1/2026

Ngày 24/4, Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã VRE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2026 với tổng doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh đạt 2.574 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.208 tỷ đồng, tăng 9,0% so với cùng kỳ, nhờ tỷ lệ lấp đầy tiếp tục cải thiện trên toàn hệ thống TTTM, phản ánh nhu cầu thuê cao từ cả thương hiệu quốc tế và nội địa, đồng thời ghi nhận đóng góp từ các trung tâm thương mại mới khai trương trong năm 2025.

Nếu loại kết quả hoạt động của Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, tăng trưởng doanh thu cho thuê và cung cấp các dịch vụ liên quan là 11,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.606 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả trên, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt tương ứng 25% và gần 30% kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Vincom Retail tiếp tục nâng cấp sản phẩm và nâng tầm trải nghiệm khách hàng tại các điểm đến trên toàn hệ thống. Trong Q1/2026, các ngành hàng trải nghiệm, bao gồm F&B và vui chơi giải trí, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong tổng diện tích cho thuê mới.

Các hoạt động trải nghiệm tiếp tục là động lực quan trọng trong việc thu hút khách hàng. Trong kỳ, Vincom Retail đã tổ chức gần 3.000 sự kiện tại trung tâm thương mại và hơn 270 sự kiện tại khu phố thương mại. Những nỗ lực này góp phần đưa lượng khách đến trung tâm thương mại đạt 55 triệu lượt, tăng 13,2% so với cùng kỳ, và lượng khách đến khu phố thương mại đạt 6,4 triệu lượt, tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Trong Q1/2026, các thương hiệu mới chiếm gần 1/3 tổng diện tích cho thuê mới, phản ánh sức hút của hệ thống Vincom đối với các nhà bán lẻ đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Tỷ lệ lấp đầy toàn hệ thống của Vincom Retail trong Q1/2026 đạt 88,9%, tăng 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2026, Vincom Retail sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới với các dự án trọng điểm mới, tiêu biểu là Vincom Plaza Đan Phượng dự kiến khai trương trong Q3/2026 và khu phố thương mại J-Town Mỹ Lâm, Tuyên Quang dự kiến khai trương trong Q4/2026. Các dự án mới được kỳ vọng tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của Vincom Retail về quy mô, độ phủ và chất lượng điểm đến bán lẻ tại Việt Nam.