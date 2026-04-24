Digiworld sắp chi hơn 221 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld, MCK: DGW, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025.

Theo đó, Digiworld sẽ chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 14/5/2026, ngày thanh toán dự kiến 21/5/2026.

Với hơn 221,3 triệu cổ phiếu DGW đang lưu hành trên thị trường, ước tính Digiworld sẽ phải chi khoảng hơn 221,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, Công ty CP Created Future đang sở hữu hơn 69,6 triệu cổ phiếu DGW (tỷ lệ 31,45%), dự kiến sẽ thu về khoảng hơn 69,6 tỷ đồng tiền cổ tức từ Digiworld.

Được biết, phương án chia cổ tức nêu trên vừa được các cổ đông của Digiworld thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 22/4/2026 vừa qua.

Ảnh minh họa

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mang doanh thu 31.500 tỷ đồng, tăng 18% so với kết quả đã thực hiện trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, tăng 20%.

Ngoài ra, các cổ đông của Digiworld còn thông qua phương án phát hành 2,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng phát hành gồm các Thành viên HĐQT và người lao động thuộc Digiworld và các công ty con. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II, quý III/2026, su khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và sau khi công ty hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Đáng chú ý, Digiworld sẽ thực hiện phương án tái cấu trúc nội bộ theo mô hình holdings (công ty mẹ – công ty con). Theo đó, công ty sẽ tập trung vào quản lý vốn, đầu tư, quản trị và giám sát hoạt động của các công ty trong hệ thống.

Đồng thời, các tài sản, dự án, hợp đồng và hoạt động kinh doanh sẽ được rà soát, sắp xếp và phân bổ về các đơn vị phù hợp trong tập đoàn/nhóm công ty; tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và nguồn lực…

Nội dung tái cấu trúc bao gồm: Sắp xếp hoạt động và ngành nghề kinh doanh, rà soát cơ cấu sở hữu và danh mục đầu tư của công ty; rà soát đơn vị phụ thuộc…

Về vấn đề nhân sự, Đại hội đã tiến hành bầu 6 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó ông Đoàn Hồng Việt tiếp tục trúng cử và được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của công ty.

Các Thành viên HĐQT còn lại gồm bà Đặng Kiện Phương, bà Tô Hồng Trang, ông Trần Bảo Minh; 2 Thành viên độc lập HĐQT gồm ông Nguyễn Duy Tùng và bà Phạm Vũ Thanh Giang.