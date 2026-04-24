Đơn vị vận hành thương mại VnExpress báo lãi quý 1 tăng trưởng 70%

CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online, mã: FOC) - đơn vị vận hành thương mại VnExpress đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt gần 139 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí giá vốn chỉ tăng nhẹ 2% giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 37% đạt gần 73 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 45% cùng kỳ lên 52% trong quý 1/2026.

BCTC quý 1/2026 của FPT Online.

Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng nhẹ 4% lên gần 11 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh 21% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 1%. Kết quả, FPT Online báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 40 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 32 tỷ đồng, cùng tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của FOC ghi nhận giá trị 897 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với đầu năm. Trong đó, FOC có khoảng 763 tỷ lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi, chiếm 85% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 73 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn với gần 80 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 46%. Công ty cũng đã trích lập hơn 16,7 tỷ đồng cho khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt hơn 802 tỷ đồng cuối kỳ, tăng 4% so với đầu năm, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 582 tỷ. Nợ phải trả đạt gần 95 tỷ đồng, chủ yếu là người mua trả tiền trước ngắn hạn. Đáng chú ý, FPT Online không vay nợ tài chính cả ngắn và dài hạn.

Tại một diễn biến liên quan, FPT Online đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 đến trước ngày 30/6/2026. Lý do gia hạn để có thời gian chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ Đại hội.

Trên thị trường, cổ phiếu FOC hiện đang giao dịch quanh mốc 67.200 đồng/cp, tương ứng tăng khoảng 6% so với vùng giá hồi đầu năm.