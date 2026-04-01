Loạt đại gia đổ tiền vào “miếng bánh” 200 tỷ USD, vì sao SSI rút khỏi cuộc đua tài sản số?

Chiều ngày 23/4, Chứng khoán SSI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Trả lời câu hỏi cổ đông về việc SSI không có tên trong danh sách 5 công ty đủ điều kiện thí điểm sàn tài sản mã hóa, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng cho biết quy trình xét và cấp phép triển khai hiện nay rất khác một năm trước.

“Càng đào sâu, công ty càng chưa thấy cơ hội cũng như khả năng vận hành an toàn, kinh doanh hiệu quả. Công ty chưa mường tượng được mô hình phát triển lĩnh vực này thế nào. Đó là lý do vì sao SSI chủ động không hoàn thiện hồ sơ để đi tiếp. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa chúng tôi dừng quan tâm tài sản mã hóa”, ông Hưng nói.

Chủ tịch SSI chưa sẻ từng xem tài sản số không mang lại giá trị nhưng đã thay đổi quan điểm từ khi Chính phủ một số nước cân nhắc đưa tiền kỹ thuật số vào quỹ dự trữ quốc gia tương tự vàng. “Đây là xu thế tất yếu”, ông Hưng khẳng định SSI chắc chắn sẽ tham gia thị trường này ở thời điểm nào thấy rõ cơ hội, để không tụt hậu so với công ty khác.

Thực tế, Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá nằm trong nhóm thị trường tài sản số sôi động nhất thế giới. Tính đến tháng 7/2025, khối lượng giao dịch tài sản mã hóa hàng năm tại Việt Nam đã vượt 200 tỷ USD. Số người Việt Nam sở hữu tài sản số hiện khoảng 17 triệu tài khoản, có thời điểm lên tới hơn 21 triệu người, lọt top 7 toàn cầu và top 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nguồn: Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến tháng 3 vừa qua, Bộ Tài chính đã công bố 5 cái tên có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Thứ nhất, CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Quế. Cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần FTG Việt Nam sở hữu 64,5% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Chứng khoán VIX sở hữu 15% vốn điều lệ; CTCP Máy tính-Truyền thông-Điều khiển 3C sở hữu 24,5% vốn điều lệ.

Thứ hai, CTCP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) có vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Duy Phong. Khi thành lập công ty có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Trong đó ông Dương Văn Quyết góp 40%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 30%, ông Vũ Đại Phát 30%. Đến 11/2/2026, LPEX công bố tăng vốn điều lệ đột biến lên 360 tỷ đồng (gấp hơn 50 lần). Toàn bộ nguồn vốn góp đều đến từ khu vực tư nhân.

Thứ ba, CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) có vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Trung. Cổ đông sáng lập gồm: CTCP Chứng khoán VPBank sở hữu 11% vốn điều lệ; CTCP LynkID sở hữu 50% vốn điều lệ và Công ty TNHH Đầu tư Future Land sở hữu 39% vốn điều lệ. Mới đây, CAEX đã hoàn tất tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, sau khi nhóm OKX rót tiền.

Thứ tư, CTCP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) có vốn điều lệ 101 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh và Tổng giám đốc Đoàn Mai Hạnh. Cổ đông sáng lập gồm: CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) sở hữu 9,9% vốn điều lệ; CTCP Quản lý quỹ Kỹ thương (TechcomCapital) sở hữu 1,1% vốn điều lệ và ông Nguyễn Xuân Minh sở hữu 89% vốn điều lệ.

Thứ năm, CTCP Tài sản số Việt Nam có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Ngô Thị Thanh Huyền. Cổ đông sáng lập gồm: CTCP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) sở hữu 64% vốn điều lệ; Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ thông tin Đổi Mới sở hữu 35% vốn điều lệ và CTCP Chứng khoán Dầu khí (mã: PSI) sở hữu 1% vốn điều lệ.