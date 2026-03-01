“Cá voi” BlackRock tung hàng tỷ USD bắt đáy Bitcoin, Ethereum

Sau 5 tuần liên tiếp bị rút vốn ồ ạt với tổng giá trị 5 tỷ USD, dòng tiền đã trở lại mạnh mẽ trên các ETF Bitcoin và Ethereum toàn cầu, với sự dẫn dắt của nhóm quỹ do BlackRock quản lý.

Chỉ riêng bộ đôi iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) và iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) đã hút ròng gần 1,9 tỷ USD trong 3 tuần qua. Đây là giai đoạn hút tiền mạnh và kéo dài nhất của 2 quỹ ETF do BlackRock quản lý kể từ tháng 10 năm ngoái.

BlackRock tùng hàng tỷ USD bắt đáy sau giai đoạn thị trường tiền số toàn cầu bị bán tháo, Bitcoin và Ethereum đều lao dốc mạnh. Bitcoin có thời điểm đã chia đôi từ đỉnh và chạm mốc 60.000 USD, thấp nhất kể từ khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Ethereum cũng có lúc chỉ còn chưa đến 1/3 so với đỉnh.

Dòng tiền khủng quay trở lại là một trong những yếu tố thúc đẩy Bitcoin và Ethereum hồi phục mạnh mẽ trong khoảng hơn 1 tuần trở lại đây. Bitcoin đã quay trở lại vùng 75.000 USD, trong khi Ethereum cũng đã lấy lại mốc 2.300 USD. Dù còn cách xa đỉnh nhưng pha hồi phục này vẫn đem đến những tín hiệu tích cực cho giới đầu tư tiền số.

Việc Bitcoin phản ứng tích cực sau những cú sốc có thể mang hàm ý rằng thị trường tiền số không hẳn là nơi trú ẩn an toàn nhưng cũng không hoàn toàn là tài sản rủi ro. Với đặc thù giao dịch 24/7, Bitcoin đang cho thấy khả năng hấp thụ cú sốc nhanh chóng, đơn giản vì đó là tài sản duy nhất vẫn đang giao dịch khi biến cố xảy ra.

Đánh giá về xu hướng, ông James Butterfill - Trưởng bộ phận nghiên cứu của CoinShares cho rằng sự đảo chiều này phản ánh việc giá đã giảm trước đó xuống các ngưỡng kỹ thuật quan trọng (mức giá mà tại đó thị trường thường có phản ứng mua/bán mạnh), kích thích các nhà cá voi Bitcoin (nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn tài sản) quay lại tích lũy.

Dù bật tăng, thị trường tiền số vẫn trong trạng thái dè chừng khi Bitcoin còn thấp hơn khoảng 40% so với đỉnh. Bối cảnh này đặt Bitcoin trước cơ hội hồi phục trong khi các lớp tài sản khác có thể cần thời gian “nghỉ”. Glassnode nhận định dòng vốn vào ETF Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu ổn định ban đầu và nếu xu hướng phục hồi tiếp diễn, tâm lý tổ chức sẽ được cải thiện.

Đồng quan điểm, Matt Hougan - Giám đốc Đầu tư (CIO) tại Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới đánh giá các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã chứng tỏ họ là những người nắm giữ Bitcoin với “bàn tay kim cương” (thuật ngữ này trong giới crypto dùng để chỉ những người kiên định không bán tháo dù thị trường biến động mạnh đến đâu).

Ông giải thích rằng Bitcoin vẫn là một tài sản chưa được giới tài chính truyền thống đồng thuận rộng rãi. Do đó, những tổ chức dám phân bổ đầu tư vào Bitcoin hiện nay phải đối mặt với rủi ro nghề nghiệp rất lớn. Để đưa ra quyết định này, họ không chỉ tin tưởng ở mức 50% hay 60%, mà phải có mức độ xác tín lên tới 80% hoặc 90%.

Sự kiên định này của các dòng vốn lớn đã củng cố thêm niềm tin dài hạn của ông Hougan vào việc Bitcoin có thể đạt mức giá 1 triệu USD trong tương lai. “Chỉ cần Bitcoin tiếp tục phát triển và chiếm lấy một phần nhỏ trong thị trường lưu trữ giá trị toàn cầu như cách nó đã làm trong 20 năm qua, thì cột mốc 1 triệu USD hoàn toàn không phải là một dự báo viển vông”, Hougan nhận định.