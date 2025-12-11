Việt Nam chính thức thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 10/12/2025, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), UBCKNN đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo UBCKNN, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN, lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam (VNX), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các cán bộ được điều động về Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường tài sản số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tài sản mã hóa (crypto assets) phát triển nhanh và từng bước trở thành một cấu phần của nền kinh tế số. Trước yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, bảo vệ nhà đầu tư và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, việc thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa được đánh giá là bước đi kịp thời, phù hợp với xu thế và yêu cầu quản lý hiện nay.

Ngày 21/10/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3552/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, và tiếp đó là Quyết định số 3792/QĐ-BTC ngày 10/11/2025 về việc giao nhiệm vụ điều hành Ban.

Triển khai các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBCKNN đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBCK ngày 09/12/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban; đồng thời ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBCK cùng ngày về việc điều động công chức đảm nhiệm nhiệm vụ tại đơn vị mới thành lập.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Dũng- Trưởng ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực đã Công bố các Quyết định nêu trên. Ngay sau đó, Lãnh đạo UBCKNN đã trao từng Quyết định cho đại diện lãnh đạo Ban và các công chức được điều động nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.

Chủ tịch UBCKNN: “Lĩnh vực mới, thách thức lớn, cơ hội mở ra”

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chúc mừng các cán bộ được phân công công tác tại Ban mới thành lập. Chủ tịch nhấn mạnh đây là một lĩnh vực mới, nhiều thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

Chủ tịch đề nghị Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa nhanh chóng tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan; tích cực học hỏi kinh nghiệm quốc tế; nâng cao năng lực giám sát, phân tích thị trường và thực hiện công tác tham mưu một cách trách nhiệm, minh bạch trong lựa chọn doanh nghiệp đủ tham gia giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN bày tỏ kỳ vọng tập thể Ban sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam hoạt động ổn định, minh bạch và an toàn; đồng thời làm tốt vai trò tham mưu cho UBCKNN, Bộ Tài chính trong quản lý, điều hành thị trường.

Thay mặt Ban Lãnh đạo và các cán bộ được phân công nhiệm vụ, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kiêm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch UBCKNN.

Phó Chủ tịch cho biết Ban sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tại Hội nghị và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBCKNN, sự phối hợp và hỗ trợ của các đơn vị thuộc UBCKNN, VNX, VSDC và các tổ chức liên quan để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong lĩnh vực mới này.