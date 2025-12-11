Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tài Sản Số
Tài Sản Số
xem chi tiết

Việt Nam chính thức thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

11-12-2025 - 11:30 AM | Thị trường chứng khoán

Việt Nam chính thức thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Trước yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, bảo vệ nhà đầu tư và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, việc thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa được đánh giá là bước đi kịp thời, phù hợp với xu thế và yêu cầu quản lý hiện nay.

Ngày 10/12/2025, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), UBCKNN đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo UBCKNN, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN, lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam (VNX), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các cán bộ được điều động về Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường tài sản số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tài sản mã hóa (crypto assets) phát triển nhanh và từng bước trở thành một cấu phần của nền kinh tế số. Trước yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, bảo vệ nhà đầu tư và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, việc thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa được đánh giá là bước đi kịp thời, phù hợp với xu thế và yêu cầu quản lý hiện nay.

Ngày 21/10/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3552/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, và tiếp đó là Quyết định số 3792/QĐ-BTC ngày 10/11/2025 về việc giao nhiệm vụ điều hành Ban.

Triển khai các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBCKNN đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBCK ngày 09/12/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban; đồng thời ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBCK cùng ngày về việc điều động công chức đảm nhiệm nhiệm vụ tại đơn vị mới thành lập.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Dũng- Trưởng ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực đã Công bố các Quyết định nêu trên. Ngay sau đó, Lãnh đạo UBCKNN đã trao từng Quyết định cho đại diện lãnh đạo Ban và các công chức được điều động nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.

Chủ tịch UBCKNN: “Lĩnh vực mới, thách thức lớn, cơ hội mở ra”

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chúc mừng các cán bộ được phân công công tác tại Ban mới thành lập. Chủ tịch nhấn mạnh đây là một lĩnh vực mới, nhiều thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

Chủ tịch đề nghị Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa nhanh chóng tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan; tích cực học hỏi kinh nghiệm quốc tế; nâng cao năng lực giám sát, phân tích thị trường và thực hiện công tác tham mưu một cách trách nhiệm, minh bạch trong lựa chọn doanh nghiệp đủ tham gia giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN bày tỏ kỳ vọng tập thể Ban sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam hoạt động ổn định, minh bạch và an toàn; đồng thời làm tốt vai trò tham mưu cho UBCKNN, Bộ Tài chính trong quản lý, điều hành thị trường.

Thay mặt Ban Lãnh đạo và các cán bộ được phân công nhiệm vụ, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kiêm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch UBCKNN.

Phó Chủ tịch cho biết Ban sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tại Hội nghị và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBCKNN, sự phối hợp và hỗ trợ của các đơn vị thuộc UBCKNN, VNX, VSDC và các tổ chức liên quan để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong lĩnh vực mới này.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Tài Sản Số

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SGI Capital: Cơ hội lớn dành cho trường phái đầu tư giá trị có thể sẽ xuất hiện trong những tháng tới

SGI Capital: Cơ hội lớn dành cho trường phái đầu tư giá trị có thể sẽ xuất hiện trong những tháng tới Nổi bật

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào?

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào? Nổi bật

Chưa đầy 10 ngày nữa, chính thức khởi công dự án ray đường sắt và thép đặc biệt, vốn 10.000 tỷ do công ty của tỷ phú Trần Đình Long đầu tư

Chưa đầy 10 ngày nữa, chính thức khởi công dự án ray đường sắt và thép đặc biệt, vốn 10.000 tỷ do công ty của tỷ phú Trần Đình Long đầu tư

11:10 , 11/12/2025
Doanh nghiệp có vốn hóa lớn hơn cả Hòa Phát, Vinamilk, MB… sắp niêm yết HoSE

Doanh nghiệp có vốn hóa lớn hơn cả Hòa Phát, Vinamilk, MB… sắp niêm yết HoSE

11:01 , 11/12/2025
Tin vui cho tỷ phú Trần Đình Long: Thép dây mạ kẽm Hòa Phát hưởng mức thuế 5,7% vào Canada, trong khi "đối thủ" khác chịu mức cao tới 158,9%

Tin vui cho tỷ phú Trần Đình Long: Thép dây mạ kẽm Hòa Phát hưởng mức thuế 5,7% vào Canada, trong khi "đối thủ" khác chịu mức cao tới 158,9%

10:25 , 11/12/2025
CC1 được cấp hạn mức tín dụng hơn 7.700 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng hơn 7.700 tỷ đồng

10:25 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên