CC1 được cấp hạn mức tín dụng hơn 7.700 tỷ đồng

11-12-2025 - 10:25 AM | Thị trường chứng khoán

CC1 vừa thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại BIDV- chi nhánh TP.HCM với tổng hạn mức tín dụng lên đến 7.770 tỷ đồng.

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (MCK: CC1, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- chi nhánh TP.HCM.

Theo đó, CC1 được chấp thuận vay vốn với tổng hạn tín dụng 1.770 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức vay, bảo lãnh thanh toán và L/C tối đa là 590 tỷ đồng.

Trước đó, CC1 cũng đã công bố Nghị quyết về chấp thuận việc vay vốn BIDV- chi nhánh TP.HCM với tổng hạn mức tín dụng lên đến 6.000 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức vay, bảo lãnh thanh toán và L/C tối đa 2.000 tỷ đồng.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng hơn 7.700 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hiện CC1 vẫn chưa công bố cụ thể về kế hoạch phân bổ cũng như cơ cấu sử dụng nguồn vốn trong các hạn mức tín dụng vừa được phê duyệt nêu trên.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/12/2025 tới đây, CC1 sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến được tổ chức vào ngày 9/1/2026 bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

Tại cuộc họp, CC1 sẽ trình cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; thông qua phương án tăng vốn điều lệ; miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ứng viên phải nộp hồ sơ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, CC1 mang về doanh thu thuần hơn 7.451 tỷ đồng, tăng 26,2% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 182,2 tỷ đồng, tăng 185,1%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của CC1 giảm 5,8% so với đầu năm, xuống còn hơn 15.759,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 6.257,4 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 2.218,2 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 11.216,1 tỷ đồng, giảm 7,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.003,4 tỷ đồng, chiếm 53,5% tổng nợ.

PV

An ninh tiền tệ

