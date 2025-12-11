Chứng khoán Việt Nam không có bong bóng, xác suất tăng điểm tháng 12 tới 75%

Báo cáo chiến lược tháng 12-2025 do Công ty CP Chứng khoán SSI vừa công bố cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn tạo đáy và nhiều khả năng sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh từ năm 2026, với kịch bản VN-Index vượt mốc 1.920 điểm.

Theo SSI, sau hai tháng giảm liên tiếp, VN-Index đã hồi phục trong tháng 11 khi kết thúc ở 1.690,99 điểm, tăng 51,3 điểm, tương đương 3,13% so với tháng trước. Đáng chú ý, phần lớn đà tăng đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC – tăng tới 36,3% và đóng góp khoảng 60 điểm vào đà phục hồi chung. Cổ phiếu VPL cũng tăng 23,2% trong tháng, trong khi các nhóm ngành dầu khí và thực phẩm – đồ uống ghi nhận diễn biến khả quan.

Lũy kế từ đầu năm, VN-Index tăng khoảng 33%. Tuy nhiên, nếu loại trừ ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, mức tăng thực chất chỉ đạt khoảng 13%. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp, giá trị khớp lệnh bình quân trong tháng 11 chỉ quanh 20.000 tỉ đồng/phiên, giảm 35,5% so với tháng 10.

Dữ liệu lịch sử cho thấy thị trường thường tăng mạnh trong giai đoạn tháng 12 đến tháng 3 hằng năm. Xác suất tăng điểm trong giai đoạn này đạt 75%, cao hơn nhiều so với giai đoạn tháng 4 – tháng 11 (khoảng 50%). Mức sinh lời bình quân đạt 1,7%/tháng, vượt xa mức 0,5%/tháng của các tháng còn lại.

Triển vọng năm 2026: VN-Index hướng tới 1.920 điểm

Chứng khoán SSI giữ quan điểm tích cực về triển vọng thị trường trong năm 2026. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026–2030, được hậu thuẫn bởi cải cách cơ cấu kinh tế, thu hút mạnh dòng vốn FDI và đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng. Đây là những động lực cơ bản tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và sự bền vững của thị trường cổ phiếu.

Với bối cảnh đó, SSI nâng mục tiêu VN-Index năm 2026 lên 1.920 điểm. Theo tính toán, chỉ số đang giao dịch quanh mức P/E dự phóng 2025 là 14,5 lần – tương đương mặt bằng chung khu vực, nhưng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp lại vượt trội (14,5% so với mức trung bình khu vực 11,5%). Sang năm 2026, P/E dự phóng của thị trường dự kiến giảm còn khoảng 12,7 lần, thấp hơn mức trung bình lịch sử 10 năm (14 lần), qua đó củng cố sức hấp dẫn về định giá.

SSI cũng ghi nhận áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đang hạ nhiệt rõ rệt. Dù khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 11 với tổng giá trị khoảng 6.800 tỉ đồng – tháng thứ tư liên tiếp rút vốn – nhưng tốc độ bán ra đã chậm lại. Đáng chú ý, trong tuần đầu tháng 12, dòng vốn ngoại đã quay lại mua ròng.

SSI cho rằng cơ hội lớn nhất đang nằm ở nhóm ngân hàng, đặc biệt là các mã có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt và mức định giá còn hấp dẫn. Nhóm tiêu dùng cũng được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu nội địa hồi phục, mở rộng hệ thống bán lẻ và chính sách nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ tháng 1-2026 – yếu tố có thể giúp tăng thu nhập khả dụng cho hộ gia đình. Với nền tảng vĩ mô ổn định, định giá hấp dẫn và dòng tiền ngoại có dấu hiệu quay trở lại, SSI đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào vùng trũng của chu kỳ, mở ra triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong hai năm tới.



