"Vua gỗ" một thời bất ngờ hồi sinh giữa lúc VN-Index điều chỉnh mạnh

Bất chấp VN-Index điều chỉnh mạnh, cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành vẫn bứt phá ấn tượng. Khép lại phiên 10/12, TTF tăng trần phiên thứ ba liên tiếp, leo lên 3.960 đồng/cp. Lực cầu nhập cuộc đẩy thanh khoản phiên 10/12 tăng đột biến với gần 14 triệu cổ phiếu được sang tay, cao nhất hơn 2 năm.

Chỉ sau khoảng 1 tháng, cổ phiếu TTF đã bật tăng hơn 40% giá trị, qua đó tiến lên đỉnh 1,5 năm. ﻿

Đà tăng khá bất ngờ của Gỗ Trường Thành diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh vẫn khá “trầm lắng”. Dù doanh thu quý 3/2025 tăng trưởng tích cực 32% so với cùng kỳ đạt 312 tỷ đồng, TTF vẫn ghi nhận khoản lỗ hơn 12 tỷ đồng trong kỳ. Dù các quý đầu năm có lãi trở lại, song với mức lỗ nặng quý 3/2025, công ty vẫn phải “gánh” khoản lỗ lũy kế tính đến 30/9/2025 là 3.263 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 3/2025, TTF ghi nhận khoản mục người mua trả tiền trước dài hạn có giá trị 1.501 tỷ đồng, trong đó khoản tiền do CTCP Vinhomes, một công ty con của Tập đoàn Vingroup trả tiền trước có giá trị 1.032 tỷ đồng.

Đây là khoản tiền trả tiền trước theo thỏa thuận nguyên tắc ngày 15/5/2017 chỉ định Gỗ Trường Thành là nhà cung cấp chiến lược các sản phẩm gỗ phục vụ dự án của Vingroup và công ty con tổng giá trị dự kiến 16.000 tỷ đồng. Vào ngày 15/05/2022, hai bên gia hạn thỏa thuận thêm 5 năm, đến 15/05/2027, giúp công ty chuyển khoản mục này từ ngắn hạn sang dài hạn, giảm áp lực dòng tiền.

Theo tìm hiểu, CTCP Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành được thành lập từ năm 1993 với nhà máy đầu tiên tại Dak Lak. Đến năm 2003, TTF chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành cổ phần, lúc này doanh nghiệp sở hữu 3 nhà máy.

Giai đoạn kinh doanh đỉnh cao 2009-2015, Gỗ Trường Thành có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng/năm và được mệnh danh là "Vua gỗ Việt Nam".

Năm 2016, một scandal lớn trong làng tài chính Việt Nam bùng lên khi kiểm toán E&Y phát hiện hàng tồn kho của Gỗ Trường Thành (TTF) bị thiếu hụt 980 tỷ đồng so với sổ sách.

Nhìn lại báo cáo tài chính hợp nhất của TTF từ năm 2010 đến 2015, hàng tồn kho của Công ty luôn ở mức cao và có xu hướng gia tăng ngay cả khi doanh thu giảm đã tiềm ẩn nhiều dấu hiệu bất thường. Chiếm tỷ trọng lớn trong hàng tồn kho là nguyên liệu, vật liệu và sản xuất - kinh doanh dở dang cho đến khi tồn kho trên giấy bị vỡ lở.

Khi đó do không xác định được thời điểm phát sinh thiếu hụt này nên đã ghi nhận vào giá vốn trong năm giá trị 1.052 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến khoản thua lỗ kỷ lục 1.296 tỷ đồng trong năm 2016.

Trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư tháo chạy khỏi cổ phiếu TTF, có những phiên như ngày 4/8/2016 lượng dư bán giá sàn lên tới gần 9 triệu đơn vị, trong khi chỉ có 10 cổ phiếu được đặt mua.