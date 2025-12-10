Cuối năm, hàng loạt công ty trên sàn chứng khoán thay đổi nhân sự chủ chốt

Công ty CP Tập đoàn CIC (mã chứng khoán CKG) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) và người đại diện pháp luật.

Theo đó, CIC miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Thọ Thắng từ ngày 10-12-2025; đồng thời bầu ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026) giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Dũng là người đại diện pháp luật của CIC Group. Ông Dũng đang sở hữu 9,62% vốn điều lệ tại CIC Group và hiện là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp.

Dự án tại Kiên Giang của CIC Group

Cùng ngày, Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO - mã chứng khoán VNE) thông báo thay đổi nhân sự và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Theo đó, ông Trần Phi Hoàng, và ông Đỗ Thanh Khiết không còn làm thành viên HĐQT của VNRECO, trong khi ông Nguyễn Duy Lợi cũng không còn giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát. Công ty cũng thông qua mức lương của Chủ tịch HĐQT là 70 triệu đồng/tháng

Công ty CP Ô tô TMT (mã chứng khoáng TMT) cũng có thông báo về việc ông Bùi Quốc Công - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực.