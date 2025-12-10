Một cổ phiếu bất động sản bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" trăm tỷ trong phiên thị trường giảm mạnh

Sau phiên giảm điểm, chịu áp lực bán mạnh ở vùng đỉnh cũ, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên 10/12. Áp lực chính tác động lên chỉ số VN-Index là nhóm cổ phiếu Vingroup trong khi một số mã lại phục hồi tốt. Kết phiên, chỉ số chính giảm 28,19 điểm (-1,69%) về mức 1.718,98 điểm. Khối ngoại tiếp đà bán ròng 368 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng nhẹ 13 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, KDH được mua ròng mạnh nhất với giá trị 104 tỷ đồng, theo sau là KOS (97 tỷ), VIC (22 tỷ), FUEMAVND (17 tỷ), MWG (17 tỷ), MBB (11 tỷ), VCB (10 tỷ), FPT (10 tỷ), VIX (9 tỷ) và VCG (8 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VHM với giá trị -64 tỷ đồng, tiếp theo là KBC (-51 tỷ), CTG (-51 tỷ), VRE (-41 tỷ) và NT2 (-23 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VNM (-22 tỷ), MSN (-16 tỷ), HPG (-9 tỷ), GMD (-7 tỷ) và E1VFVN30 (-7 tỷ đồng).