CIC Group (CKG) kiện toàn nhân sự, chuyển giao cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo

Ngày 9/12, Hội đồng quản trị CIC Group đã quyết định thay đổi nhân sự khi miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Trần Thọ Thắng (sinh năm 1965) theo nguyện vọng cá nhân và bầu ông Nguyễn Xuân Dũng lên vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, hiệu lực từ ngày 10/12/2025.

Thực tế, trong hơn 30 năm lãnh đạo, ông Thắng đã cùng tập thể CIC Group từ một doanh nghiệp khiêm tốn thành một hệ sinh thái phát triển toàn diện, có năng lực tài chính ổn định, đội ngũ nhân sự trưởng thành và danh mục dự án trải rộng các khu vực trọng điểm của tỉnh An Giang (trước đây là Kiên Giang).

Việc chuyển giao đã được chuẩn bị từ trước nhằm tạo điều kiện cho thế hệ lãnh đạo kế thừa tiếp tục phát huy thành quả và định hướng chiến lược, đồng thời ông Thắng sẽ tiếp tục giữ vị trí Thành viên HĐQT để đóng góp kinh nghiệm, tư vấn chiến lược cho quá trình phát triển trong tương lai tại CIC Group.

Về ông Nguyễn Xuân Dũng, ông đang sở hữu 9,62% vốn điều lệ tại CIC Group và là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp. Trong đó, ông Dũng là nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, am hiểu văn hoá doanh nghiệp, triết lý phát triển bền vững của CIC Group và có tư duy chiến lược hiện đại.

“CIC Group khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch HĐQT mới, CIC Group sẽ tiếp tục triển khai các dự án hiện hữu, mở rộng địa bàn hoạt động, tiếp tục tăng cường quản trị theo chuẩn mực công ty đại chúng, minh bạch thông tin với cổ đông, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hợp tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh”, CIC Group nhấn mạnh trong thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong giai đoạn tới, ông Dũng cho biết CIC Group sẽ tập trung trên bốn trụ cột chính. Trước hết, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện pháp lý và đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm tại Rạch Giá, đặc khu Phú Quốc và khu vực TP.HCM mở rộng xuống các tỉnh phía Nam. Thứ hai, Công ty tiếp tục nâng cao chuẩn mực quản trị theo tiêu chí của doanh nghiệp đại chúng, đảm bảo minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông. Thứ ba, CIC Group sẽ thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý dự án, tài chính và chăm sóc khách hàng. Cuối cùng, Công ty mở rộng hợp tác chiến lược nhằm gia tăng nguồn lực và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Ông Dũng nhấn mạnh thêm: “CIC Group sẽ tập trung vào ba khu vực chiến lược gồm Rạch Giá – thị trường truyền thống và là trụ cột doanh thu; đặc khu Phú Quốc – nơi phát triển các sản phẩm khác biệt, thương mại – du lịch giá trị cao; và khu vực TP.HCM cùng các tỉnh phía Nam – định hướng mở rộng địa bàn, phát triển đô thị, nhà ở xã hội và các sản phẩm thương mại – dịch vụ”.

Thực tế, trong những năm gần đây, bên cạnh kiện toàn nhân sự chủ chốt, CIC Group đang có những bước chuyển mình rõ rệt khi chuẩn bị nguồn lực tài chính và sẵn sàng tìm kiếm cơ hội hợp tác để triển khai các dự án bất động sản trong tương lai khi nền kinh tế và thị trường bất động sản có dấu hiệu từng bước quay lại chu kỳ mở rộng mới.

Một số dự án mà CIC Group đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng và dự kiến triển khai kinh doanh trong thời gian tới.

Cụ thể, trong tháng 6/2025, CIC Group đã hoàn tất đợt tăng vốn từ 952,59 tỷ đồng, lên 1.618,08 tỷ đồng bằng việc phát hành 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán hơn 47 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nguồn vốn được bổ sung để nâng cao năng lực tài chính, chuẩn bị cho các dự án trong tương lai; chính thức được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận nới room lên 49%, mở cửa cho cơ hội đón nhận dòng vốn từ các nhà đầu tư ngoại, đặc biệt là Việt Nam đang trong lộ trình nâng hạng, dự báo dòng vốn ngoại sẽ đổ mạnh vào thị trường khi chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026.

Tại Đặc Khu Phú Quốc, CIC Group đã chuẩn bị sẵn sàng công tác mở bán cho 2 dự án đã hoàn chỉnh pháp lý đủ điều kiện mở bán và đã xây dựng hạ tầng gồm dự án Búng Gội (quy mô 68.152,7 m2) và dự án Rivera Villas (quy mô 40.446,3 m2). Với sức nóng từ việc Đặc khu Phú Quốc đăng cai hội nghị cấp cao APEC 2027, việc mở bán sẽ được triển khai ngay khi thị trường bất động sản Đảo Ngọc sôi động trở lại.