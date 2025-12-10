Hơn 20 ngày nữa, tài sản này sẽ bước ra khỏi "vùng xám", không còn là "sốt ảo": Chuyên gia gợi mở cách kích hoạt dòng vốn tắc nghẽn chỉ bằng ba chữ

Ngày 10/12/2025, Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị đã tổ chức Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VCG Forum 2025) với chủ đề "Khai phá tiềm năng tài sản số".

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) khẳng định Việt Nam đang ở một thời điểm mang tính bản lề của nền kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, đất nước cần những động lực tăng trưởng mới, và tài sản số đang được định hình trở thành một phần cốt lõi của nền kinh tế số toàn cầu.

Ông Thuận nhấn mạnh rằng, tài sản số giờ đây không còn là câu chuyện của những cơn “sốt ảo”. Tại Việt Nam, tài sản số đang có những bước tiến ngoạn mục, nhờ các tín hiệu tích cực từ hành lang pháp lý, điển hình là Nghị quyết 05 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, cùng với đó là quyết tâm "Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế thời đại”.

Trước thời khắc lịch sử khi tài sản số chính thức bước ra khỏi “vùng xám” để trở thành một kênh dẫn vốn chính thống và hiệu quả cho nền kinh tế từ ngày 1/1/2026, nhiệm vụ không chỉ là quản trị mà là làm sao để khai phá tối đa giá trị mà nó mang lại cho doanh nghiệp và cho quốc gia.

Dữ liệu từ khảo sát cho thấy tư duy của cộng đồng kinh doanh về tài sản số đã trưởng thành vượt bậc, không còn mơ hồ. Hơn một nửa doanh nghiệp tin rằng "Tài chính - Kế toán” sẽ là lĩnh vực được ứng dụng hiệu quả nhất, theo sát là lĩnh vực “Quản lý tài sản và quyền sở hữu”.

"Điều này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam không nhìn tài sản số như một sản phẩm đầu cơ, mà xem đó là công cụ để minh bạch hóa dòng tiền và số hóa quyền sở hữu tài sản thực" ông Thuận nhận định.

Tuy nhiên, bên cạnh nhóm tiên phong, hơn 40% doanh nghiệp vẫn đang chờ tiến độ pháp lý trước khi triển khai, và còn nhiều lo lắng về nhân lực hay an ninh mạng, Chủ tịch VACD kết luận rằng thông điệp mạnh mẽ gửi đến các nhà hoạch định chính sách, đó là doanh nghiệp không sợ công nghệ hay sợ cạnh tranh, họ cần một sân chơi minh bạch.

Khơi thông dòng vốn tắc nghẽn bằng 3 chữ: “Niềm tin số"

Trong phần tham luận chuyên sâu, Ông Nguyễn Phú Dũng, Thành viên Hội đồng đầu tư Quỹ Solaris Impact (Pacific Bridge Capital) kiêm Tổng Giám đốc, Đồng sáng lập Công ty cổ phần tập đoàn Pila đã chỉ ra nghịch lý của tiềm năng tại Việt Nam. Đó là đà tăng trưởng đang phần nào bị kìm hãm bởi dòng vốn tắc nghẽn, khi vốn thường bị “chôn” trong bất động sản và khó tiếp cận cho các dự án đổi mới và bền vững.

Chìa khóa để giải quyết vấn đề này là xây dựng Niềm tin số (Digital Trust) - một hạ tầng cốt lõi cho quốc gia số. Theo ông Dũng, niềm tin truyền thống dựa trên cá nhân hay quan hệ không thể mở rộng quy mô trong thế giới số. Nhà đầu tư thời đại mới không còn "tin vào lời kể" hay giấy tờ cam kết, họ cần những bằng chứng cụ thể và có thể xác minh.

Niềm tin số phải được xây dựng dựa trên dữ liệu minh bạch và có thể kiểm chứng độc lập, bao gồm dữ liệu thời gian thực, dòng tiền thực, khả năng kiểm chứng độc lập và dựa trên hạ tầng quốc gia.

Để quản trị thị trường tài sản số, bắt buộc phải định danh đầy đủ các yếu tố để hình thành bằng chứng số bất biến. Trong đó, bốn yếu tố định danh bắt buộc là: Con người (Ai sở hữu?), Vật thể (Tài sản là gì?), Địa điểm (Ở đâu?), và Hoạt động (Dòng giá trị được tạo ra thế nào?). Từ đó, blockchain trở thành lớp tin cậy cho nền kinh tế số, giữ gìn sự thật của dữ liệu, bảo vệ tính toàn vẹn và minh bạch, đồng thời loại bỏ rủi ro can thiệp thủ công.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh về yếu tố Token hóa tài sản thực - giúp "hóa lỏng” tài sản thực và khơi thông dòng vốn toàn cầu.

Thay vì chỉ tập trung vào tài sản số thuần túy, Việt Nam có cơ hội lớn để tận dụng Token hóa tài sản thực để biến các tài sản kém thanh khoản (như bất động sản, hạ tầng năng lượng, quyền khai thác dịch vụ du lịch, logistic) thành tài sản số có thể giao dịch, từ đó mở ra kênh dẫn vốn trực tiếp, hiệu quả,,.

Ông Dũng đưa ra tình huống thực tiễn, thay vì huy động vốn truyền thống phức tạp cho một dự án điện gió, việc phát hành trái phiếu xanh token hóa sẽ giúp nhà đầu tư toàn cầu tiếp cận trực tiếp, với dữ liệu vận hành và lợi nhuận được chia sẻ tự động, minh bạch dựa trên dữ liệu thời gian thực,.

Ông Dũng khuyến nghị chiến lược nên tập trung vào thị trường tài sản số sơ cấp, bao gồm phát hành dựa trên dòng tiền thực, chuẩn hóa dữ liệu và báo cáo, cũng như vận hành minh bạch, tuân thủ.

"Tài sản số không chỉ là câu chuyện Token hoá. Mà là câu chuyện Niềm tin số. Khi dữ liệu minh bạch thì niềm tin tự hình thành và dòng vốn tự tìm đến", ông Nguyễn Phú Dũng khẳng định.