Lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 11 vọt lên 10,3%/năm

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/11/2025, có 24 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 19.608 tỷ đồng trong tháng 11/2025.

Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn dắt phát hành trong tháng, với hơn 11.300 tỷ đồng. Dẫn đầu là VIB “hút” về 3.000 tỷ đồng trái phiếu, OCB (2.500 tỷ đồng), HDBank (1.800 tỷ đồng), VPBank (1.000 tỷ đồng), MSB (1.000 tỷ đồng), …

Nhóm bất động sản tiếp tục duy trì vị trí thứ 2, với tổng giá trị phát hành trong tháng 11 là 5.130 tỷ đồng, lãi suất phát hành ở mức cao từ 9 – 10,3%/năm. CTCP May – Diêm Sài Gòn phát hành 2 lô trái phiếu 1.470 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Vipico (1.500 tỷ đồng), CTCP Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Nam Quang (1.500 tỷ đồng) và Becamex (660 tỷ đồng).

Lũy kế 11 tháng đầu năm, giá trị phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp là 460.679 tỷ đồng và giá trị phát hành ra công chúng là 50.583 tỷ đồng.

Thêm hơn 19.600 tỷ đồng trái phiếu "chảy" về doanh nghiệp trong tháng 11/2025.

Trong tháng 11, các doanh nghiệp đã mua lại 11.144 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong tháng cuối cùng của năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 28.082 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong năm 2026, giá trị đáo hạn là 210.919 tỷ đồng.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 3 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc trị giá 287 tỷ đồng trong tháng 11.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 11/2025 đạt 110.470 tỷ đồng, bình quân đạt 5.524 tỷ đồng/phiên, tăng 25% so với bình quân tháng 10.

Kế hoạch phát hành sắp tới, HĐQT CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2025 với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với mức lãi suất 10%/năm.

Tương tự, HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV; HoSE: BID) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong Quý IV/2025 với tổng giá trị tối đa 9.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có không tài sản đảm bảo và mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn tối thiểu 5 năm với mức lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi.