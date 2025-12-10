Danh tính 4 quỹ ngoại mua 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Đất Xanh

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ.



Kết thúc đợt chào bán vào ngày 9/12/2025, DXG đã hoàn tất chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, quỹ ngoại Victory Holding Investment Limited (VHIL), thành viên của Tập đoàn VinaCapital đã mua nhiều nhất với 65,43 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 5,87% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh.

Ba quỹ ngoại còn lại tham gia đợt chào bán đều là thành viên của Dragon Capital. Sau đợt chào bán, cả 3 quỹ này duy trì tỷ lệ sở hữu dưới 5% vốn DXG.

Nguồn: DXG

Với giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh thu ròng 1.738,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn.

CTCP Đầu tư Phước Sơn sẽ sử dụng số tiền trên để góp vốn vào công ty con là CTCP Hội An Invest nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư cao tầng - Thương mại Dịch vụ Tầm nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview).

Hoàn thành đợt chào bán này, DXG tăng vốn điều lệ từ 10.206,3 tỷ đồng tăng lên mức 11.141,3 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.068 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp thu về hơn 469,6 tỷ đồng, giảm 7,6%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 41,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 104,8 tỷ đồng xuống còn 62,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng ghi nhận tăng từ 166,3 tỷ đồng lên mức hơn 243,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 122,4 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Đất Xanh báo lãi ròng đạt gần 163,6 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Đất Xanh mang về doanh thu thuần hơn 2.272 tỷ đồng, giảm 14,9% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 511,1 tỷ đồng, tăng 109,1%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Đất Xanh tăng 20,6% so với đầu năm, lên mức hơn 35.209,7 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 16.257,5 tỷ đồng, tăng 16,3%.



