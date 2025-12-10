Chấm dứt tháng tăng phi mã "trần cứng" 14 phiên liên tiếp, một cổ phiếu "phi" từ trần xuống sàn, Chủ tịch HĐQT đăng ký thoái vốn ngay đỉnh

Mới đây, ông Lê Xuân Tiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của VTC Telecom (mã: VTC) , đăng ký bán toàn bộ gần 928.000 cổ phiếu VTC đang nắm giữ, tương ứng 20,49% vốn theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Tiến sẽ giảm sở hữu xuống 0%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/12/2025 đến 09/01/2026.

Động thái thoái sạch vốn của vị Chủ tịch HĐQT diễn ra ngay sau khi cổ phiếu VTC lập kỷ lục tăng trần 14 phiên liên tiếp. Đà tăng đưa thị giá từ vùng 8.200 đồng leo một mạch lên đỉnh lịch sử 29.800 đồng/cp thiết lập vào phiên 8/12, tương ứng mức tăng 263% sau 1 tháng.

Tuy nhiên, ngay sau khi lập đỉnh, thị giá cổ phiếu VTC quay đầu giảm sàn liên tiếp trong phiên 9/12 và phiên 10/12, lùi về 24.300 đồng/cp. Dù vậy, mức giá này vẫn cao gấp 3 lần so với 1 tháng trước. Tạm tính theo mức giá hiện tại, ước tính ông Tiến có thể thu về 22,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất thoái vốn.

Trong chuỗi tăng giá kéo dài, VTC đã có 2 lần giải trình biến động và đều khẳng định mức tăng chỉ phản ánh cung cầu thị trường, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính không có thay đổi bất thường.

Ở một diễn biến khác, VNPT thông báo sẽ bán đấu giá toàn bộ cổ phần VTC Telecom với mức giá khởi điểm vượt xa thị giá trên sàn.

Cụ thể, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) muốn đấu giá cả lô cổ phần gồm hơn 2,1 triệu cổ phần VTC (tương ứng 46,67% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của VTC). Giá khởi điểm hơn 104,1 tỷ đồng, tương ứng 49.200 đồng/cổ phần, cao gấp 3,5 lần so với giá đóng cửa ngày 26/11.

Được biết, ông Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Văn Bằng - Tổng Giám đốc; và ông Trần Văn Mua - Phó Tổng Giám đốc của VTC Telecom là 3 người đại diện phần vốn góp của VNPT tại VTC Telecom.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 18/11/2025 đến 15h30 ngày 12/12/2025. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 19/12/2025 đến ngày 25/12/2025.

Về kết quả kinh doanh, VTC Telecom báo lỗ sau thuế 2,9 tỷ đồng trong quý 3/2025, ghi nhận quý lỗ thứ ba liên tiếp, chủ yếu do một số dự án mới chưa được nghiệm thu nên chưa thể ghi nhận doanh thu, trong khi chi phí triển khai tiếp tục hạch toán trong kỳ.

Theo công bố của VNPT, mục đích chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty VTC nhằm thực hiện Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 và Văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/8/2024 của Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn đã được phê duyệt theo Quyết định số 620/QĐ-TTg.