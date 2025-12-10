Danh tính 5 doanh nghiệp dự kiến mua hơn 48 triệu cổ phiếu “ế” của BMS

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS, sàn UPCoM) vừa công bố kết quả thanh toán tiền mua cổ phiếu đợt chào bán 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 8/12/2025, chỉ có 6 trong số 8 nhà đầu tư nộp 766,4 tỷ đồng để mua 76,64 triệu trong tổng số 125 triệu cổ phiếu chào bán. Trong đó, bà Trương Thị Thanh Trúc mua nhiều nhất với 36,64 triệu cổ phiếu.

Nguồn: CTCP Chứng khoán Bảo Minh

Lý do Chứng khoán Bảo Minh chưa thể hoàn tất đợt chào bán là do nhà đầu tư không mua lượng cổ phiếu đúng như dự kiến. So với số lượng được công bố trước đó, Công ty TNHH Đầu tư Đại Phước Lộc ĐL mua ít hơn dự kiến 7,36 triệu cổ phiếu; CTCP Thiên Anh Sài Gòn mua ít hơn dự kiến 5 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, CTCP Vietnamsolar và CTCP Solar Energy LA không tham gia đợt chào bán.

Nguồn: CTCP Chứng khoán Bảo Minh

Danh tính 5 tổ chức dự mua 48,36 triệu cổ phiếu còn lại

Với 48,36 triệu cổ phiếu còn lại, HĐQT BMS thông qua việc tiếp tục chào bán lượng cổ phiếu này cho 5 tổ chức. Trong đó, Công ty TNHH Vina Green Energy LA và Công ty TNHH Solar City mỗi doanh nghiệp dự mua 10 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Cosmo Medical Hub dự mua 9,86 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Blue Ocean Resort NT dự mua 9,5 triệu cổ phiếu và Công ty TNHH Nhật Phượng NT dự mua 9 triệu cổ phiếu.

Nguồn: CTCP Chứng khoán Bảo Minh

Nhóm 5 tổ chức trên dự kiến sở hữu tổng cộng 23,7% vốn điều lệ Chứng khoán Bảo Minh sau đợt chào bán. Trong đó, không có tổ chức nào sở hữu trên 5%.

Trong đó, Công ty TNHH Cosmo Medical Hub được thành lập tháng 5/2024, đăng ký ngành nghề ban đầu là hoạt động của bệnh viện, trạm y tế với vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông, Tổng giám đốc Trần Việt Bảo Hoàng góp 10%, bà Lê Công Huyền Diệu góp 10% và bà Nguyễn Thị Kim Phượng góp 80%. Được biết, ông Trần Việt Bảo Hoàng chính là CEO Miss Cosmo - Hoa Hậu Hoàn Vũ Quốc Tế.

Tháng 5/2025, cơ cấu cổ đông có sự thay đổi khi bà Lê Công Huyền Diệu tăng sở hữu lên 70% đồng thời giữ chức Tổng giám đốc; 30% còn lại thuộc về Nguyễn Hoàng Gia.

Đến tháng 6/2025, công đăng ký ngành nghề chính là Quảng cáo đồng thời tăng vốn lên 105 tỷ đồng. Trong đó, ông Võ Quốc Tín thay bà Lê Công Huyền Diệu nắm 70% vốn đồng thời giữ chức Tổng giám đốc; cổ đông Nguyễn Hoàng Gia vẫn nắm 30%.

Công ty TNHH Vina Green Energy LA được thành lập tháng 10/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện. Với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, do Công ty TNHH Diamond Nha Trang (đại diện Trần Thị Trúc Linh) nắm 80% và Công ty cổ phần Hoàn Cầu Long An (đại diện Dương Tiến Dũng) nắm 12%. Ông Trương Cao Hải làm Tổng giám đốc kiêm đại diện doanh nghiệp.

Được biết ông Trương Cao Hải còn là người đại diện tại Công ty cổ phần Thương mại Hoàn Cầu, Công ty cổ phần Hoàn Cầu Solar LA và Công ty TNHH Xây dựng và Hạ tầng Kỹ thuật AQ.

Công ty TNHH Blue Ocean Resort NT được thành lập cuối năm 2017, đăng ký ngành nghề đại lý du lịch. Ban đầu công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Vạn Phước Đạt góp 30% và Công ty TNHH Hoàng Quốc Thiên góp 70%.

Cập nhật tháng 8/2025, doanh nghiệp đặt trụ sở tại Tầng 5, Tòa nhà Nha Trang Center, số 20 Trần Phú, Phường Nha Trang (cũ) tỉnh Khánh Hòa.

Tại thời điểm này, doanh nghiệp có vốn điều lệ 771,8 tỷ đồng trong đó, Công ty TNHH MTV Vạn Phước Đạt sở hữu 45% và Công ty TNHH Thiết kế - Thi công Cảnh quan miền Nam sở hữu 55%. Ông Nguyễn Thuận làm Tổng giám đốc kiêm đại diện doanh nghiệp.

Còn Công ty TNHH Nhật Phượng NT được thành lập tháng 11/2017, đăng ký ngành nghề hoạt động của các câu lạc bộ thể thao. Ban đầu công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do Giám đốc Lê Tuấn Khanh sở hữu 70% và bà Trần Ngọc Điệp nắm 30%.

Tại thời điểm tháng 12/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 433 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Blue Diamond NT nắm 85,46% và Công ty TNHH Golf Paradise nắm 14,53%.

Hiện bà Trần Ngọc Điệp làm Giám đốc kiêm đại diện doanh nghiệp. Công ty này cũng đặt trụ sở tại Tầng 5, Tòa nhà Nha Trang Center, số 20 Trần Phú, Phường Nha Trang (cũ) tỉnh Khánh Hòa.

Về Công ty TNHH Blue Diamond NT, tại thời điểm tháng 12/2024, doanh nghiệp này là cổ đông của Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An. Hồi tháng 8/2025, Hoàn Cầu Long An được UBND tỉnh Tây Ninh trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận là nhà đầu tư và giấy phép đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Bình Hòa Nam 1 quy mô hơn 322ha, tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng.