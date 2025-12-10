SSI lập kỷ lục mới: Vay hợp vốn quốc tế lớn nhất ngành chứng khoán

Đây là mức huy động vốn quốc tế lớn nhất mà một công ty chứng khoán Việt Nam từng thực hiện, cho thấy mức độ tín nhiệm của các định chế tài chính nước ngoài đối với thị trường Việt Nam đang tăng lên rõ rệt. Thương vụ được thu xếp bởi nhóm ngân hàng khu vực châu Á, trong đó Cathay United Bank Co., Ltd và Union Bank of Taiwan Co., Ltd đóng vai trò là hai tổ chức đứng đầu thu xếp (Mandated Lead Arrangers).

Đà tăng hạn mức tín chấp và tín hiệu từ các định chế tài chính quốc tế

Khoản vay đánh dấu bước tiếp theo trong chuỗi huy động vốn quốc tế của SSI suốt nhiều năm qua, với quy mô từng thương vụ liên tục được nâng lên: Từ khoản vay tín chấp đầu tiên của ngành chứng khoán 55 triệu USD năm 2019, đến 85 triệu USD năm 2020, 100 triệu USD năm 2021, 148 triệu USD năm 2022 và nay 300 triệu USD.

Đà tăng đều đặn này phản ánh hai yếu tố: năng lực tài chính của SSI ngày càng được củng cố và các nhà cho vay quốc tế liên tục mở rộng hạn mức sau mỗi vòng đánh giá, cho thấy mức độ tin cậy đối với cấu trúc tài chính và khả năng quản trị rủi ro của công ty.

Điểm đáng chú ý là nhóm ngân hàng Đài Loan – vốn nổi tiếng thận trọng khi tiếp cận các thị trường mới nổi – tiếp tục tham gia với quy mô lớn. Việc hai ngân hàng hàng đầu của Đài Loan là Cathay United Bank và Union Bank of Taiwan dẫn dắt thu xếp cho thấy sự đánh giá cao của các tổ chức này đối với triển vọng thị trường Việt Nam và hồ sơ tín dụng của SSI. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị cho lộ trình nâng hạng (EM implementation), khi tiêu chuẩn minh bạch và yêu cầu vốn đối với các công ty chứng khoán đều gia tăng mạnh.

SSI trở thành một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam duy trì được khả năng tiếp cận nguồn tín chấp quốc tế với giá trị tăng dần qua nhiều năm liên tiếp. Sự nhất quán của dòng vốn này cho thấy quá trình thẩm định của các ngân hàng quốc tế không chỉ dựa vào quy mô doanh nghiệp, mà còn ghi nhận tính minh bạch, độ ổn định tài chính và khả năng kiểm soát rủi ro của SSI.

Nguồn lực vốn mở rộng và định vị chiến lược của SSI trong giai đoạn thị trường mới

Với khoản vay 300 triệu USD, SSI có thêm nguồn lực đáng kể để mở rộng hoạt động kinh doanh. Nhu cầu vốn cho vay ký quỹ, tạo lập thị trường và phục vụ nhà đầu tư tổ chức được dự báo sẽ gia tăng khi thanh khoản thị trường cải thiện. Quy mô vốn lớn và thời hạn vay dài giúp SSI nâng cao độ linh hoạt tài chính, đồng thời củng cố khả năng ứng phó khi thị trường biến động.

Song song với nguồn vốn quốc tế, SSI đang triển khai chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Dù chỉ chiếm một phần trong cơ cấu vốn tổng thể, động thái này cho thấy công ty đang củng cố nền tảng tài chính từ cả hai phía: vốn nội bộ và vốn quốc tế. Việc chuẩn bị “đệm vốn” đủ lớn là điều kiện cần để các công ty chứng khoán đáp ứng chuẩn mực mới khi thị trường bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu hơn.

Thương vụ này không chỉ giúp SSI mở rộng dư địa tăng trưởng, mà còn là ví dụ cho cách thị trường Việt Nam đang dần thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn. Khi yêu cầu về năng lực tài chính ngày càng cao, những doanh nghiệp có khả năng huy động vốn quy mô lớn như SSI sẽ có lợi thế rõ rệt trong cuộc cạnh tranh mới của ngành chứng khoán.