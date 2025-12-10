Quỹ Bạc lớn nhất thế giới vừa lập kỷ lục chưa từng có giữa con sốt giá

Giữa cơn sốt Bạc toàn cầu, quỹ Bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust ETF (SLV) do BlackRock quản lý, vừa lập kỷ lục chưa từng có với quy mô tài sản vượt 30 tỷ USD, tương đương khoảng 514 triệu oz Bạc (16 nghìn tấn) nắm giữ. Kết quả này được tạo nên bởi 2 yếu tố là giá Bạc tăng và quỹ hút vốn mạnh.

Từ đầu năm đến nay, giá Bạc đã tăng hơn 100% qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 60 USD/oz. Mức tăng này vượt trội so với nhiều loại tài sản phổ biến khác như chứng khoán, Vàng hay Bitcoin…

Trong khoảng thời gian này, iShare Silver Trust đã hút ròng lượng vốn kỷ lục, gần 2,3 tỷ USD để mua gần 50 triệu oz Bạc (1,6 nghìn tấn). Chỉ tính riêng từ đầu tháng 12 đến nay, quỹ đã hút hơn 500 triệu USD để mua thêm hơn 8 triệu oz Bạc (250 tấn).

Trong khi đó, một quỹ Bạc lớn khác là Sprott Physical Silver Trust USD (PSLV) cũng đang nắm gần 206 triệu oz Bạc (~6,4 nghìn tấn), tương đương quy mô tài sản khoảng 12 tỷ USD. Từ đầu năm, quỹ đã mua thêm 25 triệu oz Bạc (750 tấn). PSLV là một trong những quỹ bạc vật chất lớn nhất thế giới, đại diện cho triết lý “bạc thật” của Sprott Asset Management LP.

Các quỹ Bạc lớn trên thế giới liên tục hút tiền là một động lực thúc đẩy giá Bạc vật chất tăng mạnh thời gian qua. Ở chiều ngược lại, giá Bạc tăng mạnh giúp các quỹ Bạc đạt hiệu suất ấn tượng, qua đó kích thích khả năng hút vốn, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn và nhu cầu tìm kiếm kênh đầu tư trú ẩn tăng cao.

Bên cạnh yếu tố dòng tiền, một động lực quan trọng thúc đẩy giá Bạc là ứng dụng cực lớn của kim loại này. Trên thực tế, Bạc được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp từ năng lượng mặt trời, điện tử đến các lĩnh vực xanh. Nhu cầu Bạc vật chất cho các lĩnh vực trên là rất lớn, thậm chí Bộ Nội vụ Mỹ còn đưa Bạc vào danh sách kim loại chiến lược năm 2025.

Nhu cầu đầu tư tăng mạnh và lo ngại về nguồn cung vật chất bị thắt chặt là những yếu tố cộng hưởng khiến Bạc vượt cả những đỉnh của các chu kỳ tăng trước. Nguồn cung bạc từ khai thác mỏ toàn cầu hầu như không tăng, thậm chí một số nhà sản xuất báo cáo sản lượng giảm so với năm trước. Khối lượng bạc tái chế cũng không tăng tương xứng dù giá lên cao.

Vài năm trở lại đây, Bạc vật chất rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung, khoảng 6-7 triệu tấn mỗi năm. Theo các nhà phân tích, bức tranh chung cho thấy một nguy cơ mất cân bằng cung – cầu có thể tiếp diễn. Đây không phải là thứ có thể đo được theo thời gian thực, nhưng nếu tình trạng kéo dài, các cú sốc giá mạnh hơn có thể xảy ra.

Mặt khác, dữ liệu cho thấy lượng bạc dự trữ tại các kho lớn trên thế giới đang có xu hướng phục hồi. Lượng bạc trong kho LBMA London đã tăng thêm gần 1,5 nghìn tấn từ đầu năm, trong khi dự trữ tại Comex tăng 4,3 nghìn tấn. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong tình trạng thắt chặt tương đối khi một phần lớn nguồn dự trữ này đang được khóa trong các quỹ ETP.

Theo CIO Maria Smirnova của Sprott Asset Management Sprott cho biết, tổ chức này vẫn giữ quan điểm lạc quan về bạc trong trung hạn. Các mô hình kỹ thuật mà họ theo dõi dự báo các mốc giá tiếp theo là 63 USD, và thậm chí 100–200 USD/ounce trong vài quý tới theo một số chuyên gia phân tích.

Ngoài yếu tố cung – cầu mang tính cấu trúc, Bạc còn đóng vai trò một nửa như kim loại tiền tệ, nên biến động giá thường song hành với vàng. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, thậm chí quay lại nới lỏng định lượng (QE), đã tạo lực hỗ trợ mạnh cho vàng và bạc.

Cùng lúc đó, đồng USD suy yếu và sự sụt giảm của tài sản số, đặc biệt là Bitcoin, khiến dòng tiền phòng thủ quay trở lại kim loại quý. Trong bối cảnh thị trường Bạc có giá trị chỉ khoảng 60 tỷ USD mỗi năm, bà Smirnova cho rằng chỉ một dòng tiền tương đối nhỏ cũng đủ tạo biến động giá rất lớn.