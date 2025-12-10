Vidipha bị phạt, truy thu hơn 10 tỷ đồng tiền thuế

Ảnh minh họa

Công ty CP Dược phẩm Trung ương Vidipha (Vidipha, MCK: VDP) mới đây đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 4507/QĐ-XPHC ngày 28/11/2025 của Thuế TP.HCM.

Theo quyết định này, Vidipha bị phạt hơn 7,1 triệu đồng về hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng ; phạt hơn 1,2 tỷ đồng về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, doanh nghiệp bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 6 tỷ đồng và gần 2,8 tỷ đồng tiền chậm nộp (tính đến hết ngày 6/11/2025). Vidipha có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung tiền chậm nộp từ sau ngày 6/11 cho đến thời điểm thực nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau gần 1,8 tỷ đồng. Thuế TP.HCM đề nghị Vidipha khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ nêu trên vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được quyết định xử phạt.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, phạt và tiền chậm nộp mà Vidipha phải nộp là hơn 10 tỷ đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Vidipha phải nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đã nêu tại quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và mỗi ngày chậm nộp tiền phạt sẽ phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trong một diễn biến khác, Công ty CP Dược mỹ phẩm Phúc Lai Thành đã có báo cáo về việc bán ra 134.600 cổ phiếu VDP, qua đó giảm sở hữu từ 807.600 cổ phiếu (3,657%) về 637.000 cổ phiếu (3,05%).

Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 17/11/2025 đến 19/11/2025 thông qua phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Một thành viên Nutri Korea cũng bán ra số lượng cổ phiếu như Phúc Lai Thành và giảm sở hữu về còn 673.000 cổ phiếu VDP, tương ứng 3,05% vốn điều lệ.



