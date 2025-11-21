Đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.



Các vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Dự thảo Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Theo đó, vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa quy định tại Nghị định này bao gồm:

Vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa; Vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; Vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; Vi phạm quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài;

Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa; các vi phạm khác.

Phạt tiền tối đa 200 triệu đồng

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là Cảnh cáo hoặc Phạt tiền.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này là 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Ảnh minh họa

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm:

Tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn; đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa, hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn; buộc hủy bỏ thông tin, cải chính thông tin hoặc buộc công bố thông tin theo quy định;

Buộc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hoặc khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc gỡ bỏ hoặc buộc ngừng một phần hoặc toàn bộ trang thông tin điện tử, phần mềm, hệ thống giao dịch và các trang thiết bị khác được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Ví dụ, Điều 10, Chương II dự thảo đề xuất quy định xử phạt đối với vi phạm quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với nhà đầu tư nước ngoài vi phạm quy định về việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 13 Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ.

Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với nhà đầu tư nước ngoài không đảm bảo tính xác thực, hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, tài liệu, thông tin, dữ liệu cung cấp cho ngân hàng được phép nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chuyên dùng; không đảm bảo kê khai trung thực, đầy đủ nội dung giao dịch liên quan đến mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với ngân hàng được phép nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chuyên dùng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về trách nhiệm quy định tại các điểm a, b và c khoản 7, khoản 9 Điều 13 Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Dự thảo Nghị định cũng dành 01 Chương quy định cụ thể về các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả của từng chức danh trên cơ sở quy định tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật XLVPHC về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm:

Các chức danh thuộc ngành tài chính (Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch UBCKNN, Trưởng đoàn thanh tra của UBCKNN, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính/Chủ tịch UBCKNN thành lập; Các chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân; Các chức danh thuộc cơ quan ngân hàng; Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh.

Đồng thời, quy định nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa; quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và quy định hướng dẫn về việc áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa, áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính.

Ví dụ, Điểm 2, Điều 12, Chương III dự thảo có đề xuất quy định: Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực, Trưởng đoàn kiểm tra do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thành lập có quyền xử lý vi phạm hành chính như sau:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền tối đa đến 160 triệu đồng đồng đối với tổ chức và phạt tiền tối đa đến 80 triệu đồng đồng đối với cá nhân; Tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng;

Đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa; hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn từ 01 tháng đến 12 tháng...

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP). Tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Việc xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa nhằm bảo đảm thực thi các quy định của Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP khi thị trường đi vào hoạt động; xử lý các hành vi vi phạm hành chính phát sinh trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa trong giai đoạn thực hiện thí điểm; góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thí điểm triển khai thị trường tài sản mã hóa.



