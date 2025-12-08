Thị trường tiền số hôm nay, 8-12: Bitcoin sắp bước vào cơn địa chấn?

Tối 8-12, thị trường tiền số bật tăng mạnh. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 3%, giao dịch quanh 91.600 USD.

Các đồng tiền lớn khác cũng đồng loạt đi lên. Ethereum tăng hơn 3,5% lên 3.140 USD; XRP tăng hơn 3% lên 2 USD; BNB tăng 2,5% lên 908 USD. Solana dẫn đầu mức tăng với hơn 5%, đạt 138 USD.

Theo Cointelegraph, việc Bitcoin mở tuần trên mốc 90.000 USD đang củng cố kỳ vọng về nhịp tăng cuối năm.

Tuy nhiên, biến động mạnh trở lại khiến giới giao dịch thận trọng, khi Bitcoin liên tục lên xuống trong vùng 87.000 - 90.000 USD.

Các nhà phân tích đưa ra hai kịch bản. Một là Bitcoin có thể kiểm tra vùng 95.000 USD trước khi xác định xu hướng tiếp theo. Hai là vùng 80.000 USD vẫn là rủi ro nếu lực mua suy yếu.

Ở chiều ngược lại, áp lực gom hàng tại các vùng giá thấp đang tăng lên. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Bitcoin giữ vững trên 92.000 USD, đà hướng đến mốc tâm lý 100.000 USD hoàn toàn khả thi.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 91.600 USD Nguồn: OKX

Về mặt kỹ thuật, vùng 84.000 USD được xem là "đường ranh" quan trọng, nơi lực mua cần duy trì để bảo vệ lực tăng dài hạn. Đây cũng là khu vực giới đầu tư theo dõi sát trong tuần này.

Yếu tố vĩ mô tiếp tục chi phối thị trường. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) là tâm điểm, khi kỳ vọng giảm lãi suất đang tạo tâm lý tích cực cho các tài sản rủi ro. Tuy vậy, bức tranh lạm phát và thị trường lao động yếu khiến quyết định của FED trở nên khó đoán hơn.

Trong bối cảnh chứng khoán Mỹ tiến gần đỉnh lịch sử, thị trường tiền số tuy kém sôi động hơn nhưng vẫn giữ được tín hiệu tích cực.

Khối lượng đòn bẩy hiện giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 4, cho thấy rủi ro biến động bất thường giảm bớt.