Một cổ phiếu bất động sản bất ngờ bị tự doanh CTCK bán ròng trong phiên đầu tuần

Thị trường chứng khoán tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên 8/12. Thanh khoản thị trường thấp trong phiên sáng với đa số chịu áp lực điều chỉnh. Áp lực gia tăng hơn trong phiên chiều và chỉ số thu hẹp đà tăng. Kết phiên, VN-Idnex tăng 12,42 điểm (+0,71%) lên mức 1.753,74 điểm. Khối ngoại mạnh tay bán ròng 1.907 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 370 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại KDH với giá trị -99 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-58 tỷ), MSN (-52 tỷ), HPG (-40 tỷ) và SSI (-38 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIC (-27 tỷ), TCB (-21 tỷ), VHM (-20 tỷ), VNM (-17 tỷ) và GMD (-11 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, VIX được mua ròng mạnh nhất với giá trị 17 tỷ đồng. Theo sau là PVD (9 tỷ), DXG (5 tỷ), FPT (4 tỷ), TPB (4 tỷ), VPB (4 tỷ), VCI (3 tỷ), TLG (3 tỷ), GEE (3 tỷ) và STB (2 tỷ đồng).