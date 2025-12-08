NÓNG: “Bom tấn” VPS chốt ngày đưa mã VCK lên sàn chứng khoán

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS đã công bố Nghị quyết về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

Cụ thể, hơn 1,48 tỷ cổ phiếu VCK sẽ chào sàn HOSE ngày 16/12/2025, giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 60.000 đồng/cp.

Ở mức giá tham chiếu, vốn hóa của VPS khi lên sàn đạt xấp xỉ 89.000 tỷ đồng (3,4 tỷ USD).

Trước đó, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã cấp mã chứng khoán là VCK cho CTCK này.

Trong tháng 11/2025, VPS đã tiến hành IPO thành công 202,3 triệu cổ phiếu cho 19.693 nhà đầu tư. Với giá chào bán 60.000 đồng/cổ phiếu, công ty chứng khoán này thu về 12.138,6 tỷ đồng. Về kế hoạch sử dụng, 10.888 tỷ đồng dự kiến được dùng để thực hiện cho vay margin; 900 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỷ đồng dùng để đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Thời gian giải ngân từ năm 2025 đến hết 2027.

Sau đợt IPO, Chứng khoán VPS có tổng cộng 22.448 cổ đông gồm 22.424 cổ đông cá nhân trong nước, 11 tổ chức trong nước và 23 cá nhân nước ngoài.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2024 VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.395 tỷ đồng, tăng 70%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu hoạt động 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế 3.192 tỷ đồng, tăng 52%. So với kế hoạch, VPS đã hoàn thành gần 73% mục tiêu lãi cả năm 2025.