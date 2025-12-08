Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phân lân Văn Điển không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

08-12-2025 - 14:58 PM | Thị trường chứng khoán

Phân lân Văn Điển cho biết không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng khi nhóm cổ đông nhỏ chỉ nắm 8,47% vốn điều lệ, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của pháp luật.

Mới đây, CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển, MCK: VAF, sàn HoSE) đã có văn bản thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và cổ đông.

Nguyên nhân được Phân lân Văn Điển đưa ra là công ty hiện không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng, do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 8,47%, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của pháp luật.

Phân lân Văn Điển không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo danh sách tổng hợp của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/12/2025 (ngày chốt danh sách là 28/11/2025), Phân lân Văn Điển có 446 cổ đông, bao gồm cổ đông là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Trong đó, cổ đông Nhà nước là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ gần 25,3 triệu cổ phiếu, chiếm 67,06% vốn điều lệ; Công ty TNHH Hoàng Ngân nắm hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,47%; còn lại 444 cổ đông chỉ nắm giữ gần 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,47% vốn.

Với việc không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng, Phân lân Văn Điển sẽ phải đối mặt với việc hủy niêm yết cũng như rời khỏi sàn chứng khoán.

Trước đó, hồi tháng 8/2025, HoSE đã có văn bản lưu ý về khả năng cổ phiếu VAF của Phân lân Văn Điển bị hủy niêm yết bắt buộc nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Phân lân Văn Điển mang về doanh thu thuần gần 1.320,9 tỷ đồng, tăng 26,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 100,4 tỷ đồng, tăng 161,5%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 5,8% so với đầu năm, xuống còn hơn 1.010,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 279,4 tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 160,4 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 36,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 432,5 tỷ đồng, giảm 21,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 100,7 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng nợ.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quỹ ngoại “hô” VN-Index lên 3.200 điểm lỗ 3 tháng liên tiếp

Quỹ ngoại “hô” VN-Index lên 3.200 điểm lỗ 3 tháng liên tiếp Nổi bật

Một cổ phiếu tăng gần 500% sau chưa đầy 1 tháng

Một cổ phiếu tăng gần 500% sau chưa đầy 1 tháng Nổi bật

Tại sao giá cổ phiếu Netflix giảm 3% khi công bố mua lại một phần Warner Bros?

Tại sao giá cổ phiếu Netflix giảm 3% khi công bố mua lại một phần Warner Bros?

14:29 , 08/12/2025
FPT Play tuyên bố độc quyền phát sóng Ngoại Hạng Anh, tung gói cước ưu đãi chỉ từ 59.000 đồng/tháng

FPT Play tuyên bố độc quyền phát sóng Ngoại Hạng Anh, tung gói cước ưu đãi chỉ từ 59.000 đồng/tháng

13:16 , 08/12/2025
Đạm Cà Mau tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2025 lên 1.448 tỷ đồng

Đạm Cà Mau tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2025 lên 1.448 tỷ đồng

11:15 , 08/12/2025
Kỷ lục 1,2 triệu tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Kỷ lục 1,2 triệu tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

11:08 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên