Phân lân Văn Điển không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Mới đây, CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển, MCK: VAF, sàn HoSE) đã có văn bản thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và cổ đông.

Nguyên nhân được Phân lân Văn Điển đưa ra là công ty hiện không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng, do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 8,47%, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo danh sách tổng hợp của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/12/2025 (ngày chốt danh sách là 28/11/2025), Phân lân Văn Điển có 446 cổ đông, bao gồm cổ đông là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Trong đó, cổ đông Nhà nước là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ gần 25,3 triệu cổ phiếu, chiếm 67,06% vốn điều lệ; Công ty TNHH Hoàng Ngân nắm hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,47%; còn lại 444 cổ đông chỉ nắm giữ gần 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,47% vốn.

Với việc không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng, Phân lân Văn Điển sẽ phải đối mặt với việc hủy niêm yết cũng như rời khỏi sàn chứng khoán.

Trước đó, hồi tháng 8/2025, HoSE đã có văn bản lưu ý về khả năng cổ phiếu VAF của Phân lân Văn Điển bị hủy niêm yết bắt buộc nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Phân lân Văn Điển mang về doanh thu thuần gần 1.320,9 tỷ đồng, tăng 26,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 100,4 tỷ đồng, tăng 161,5%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 5,8% so với đầu năm, xuống còn hơn 1.010,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 279,4 tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 160,4 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 36,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 432,5 tỷ đồng, giảm 21,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 100,7 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng nợ.



