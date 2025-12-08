Tại sao giá cổ phiếu Netflix giảm 3% khi công bố mua lại một phần Warner Bros?

Thương vụ trị giá 72 tỷ USD mà Netflix vừa công bố để mua lại mảng phim và truyền hình của Warner Bros. đã ngay lập tức tạo ra làn sóng phản ứng tiêu cực trên thị trường. Dù Netflix nhiều lần xoay trục thành công trong quá khứ, nhưng bước đi mới lần này khiến giới đầu tư cho rằng công ty đang rời xa mô hình đã giúp mình thống trị ngành streaming.

Cổ phiếu Netflix giảm gần 3% trong ngày công bố thương vụ, nối dài mức giảm 17% kể từ báo cáo tài chính quý III vào cuối tháng 10, thời điểm xuất hiện thông tin hãng đang cân nhắc mua lại Warner.

Cú xoay đột ngột và cái giá quá lớn

Ở mức 72 tỷ USD, khoản chi của Netflix không chỉ vượt xa mọi thương vụ trước đây của hãng, mà còn lớn gấp đôi giá trị vốn hóa của toàn bộ Warner Bros Discovery hồi đầu tháng 9/2025. Netflix chưa từng chi quá 700 triệu USD cho một thương vụ mua lại, trong khi lần này phần lớn số tiền sẽ được thanh toán bằng tiền mặt, một điều gây lo ngại khi công ty chỉ tạo ra khoảng 9 tỷ USD dòng tiền tự do mỗi năm.

Điều gây áp lực lớn hơn là mô hình kinh doanh hoàn toàn mới mà Netflix phải đảm nhận. Sau khi Warner Bros được tách khỏi mảng truyền hình vào năm sau, Netflix sẽ bước vào vai trò của một hãng phim Hollywood truyền thống, sản xuất phim chiếu rạp và chương trình truyền hình cho các nền tảng đối thủ, trái ngược hoàn toàn với chiến lược “tự sản xuất cho chính mình” mà hãng theo đuổi suốt nhiều năm.

Thay đổi giá cổ phiếu Netflix so với chỉ số S&P 500

Việc tham gia thị trường chiếu rạp cũng khiến Netflix phải chịu rủi ro thất bại công khai khi doanh thu phòng vé luôn được công bố rộng rãi, khác hoàn toàn với mô hình dữ liệu khép kín của streaming.

Nhiều chuyên gia nhận định thương vụ khiến Netflix chuyển từ chiến lược tăng trưởng rõ ràng, nhất quán, sang một con đường phức tạp và rủi ro hơn. Việc mua lại thay vì tự xây dựng cũng đi ngược lại truyền thống của hãng. Dù đồng CEO Greg Peters khẳng định việc nhiều thương vụ truyền thông thất bại trong quá khứ là do bên mua “không hiểu ngành giải trí”, điều đó không làm giảm những câu hỏi lớn mà Netflix phải đối mặt.

Một trong những thách thức lớn nhất nằm ở nội dung HBO và các thương hiệu lớn khác của Warner. Netflix khẳng định sẽ giữ nguyên hoạt động sản xuất và cấp phép, nhưng điều đó đặt hãng vào thế xung đột lợi ích với các streamer khác vốn đang mua nội dung của Warner. Nếu Netflix giữ lại nhiều nội dung cho riêng mình, phản ứng từ đối thủ và sự chú ý của cơ quan chống độc quyền là điều chắc chắn.

Giá thuê bao cũng là vấn đề nhạy cảm. Việc kết hợp những thương hiệu danh giá như Netflix và HBO tạo tiền đề để hãng tăng giá, và điều này chắc chắn khiến áp lực pháp lý nặng nề hơn.

Ở mảng chiếu rạp, rủi ro càng lớn. Warner Bros là hãng phát hành nhiều phim chiếu rạp nhất mỗi năm, và bất kỳ sự cắt giảm nào từ Netflix cũng có thể gây phản ứng mạnh từ cộng đồng sáng tạo Hollywood. Cổ phiếu các chuỗi rạp như AMC Entertainment, Cinemark và IMAX đã đồng loạt giảm ngay trong ngày thương vụ được công bố, phản ánh sự lo ngại về tương lai của thị trường rạp chiếu.

Rào cản pháp lý và cạnh tranh khốc liệt

Bên cạnh những thách thức về mô hình kinh doanh, thương vụ Netflix-Warner Bros sẽ phải vượt qua hàng loạt kiểm duyệt khắt khe, trong bối cảnh các cơ quan quản lý đã theo dõi Netflix sát sao vì ảnh hưởng ngày càng lớn của hãng. Cách định nghĩa thị trường sẽ đóng vai trò quyết định: dù Netflix có hơn 300 triệu thuê bao trả phí, thời lượng xem của hãng vẫn nhỏ hơn nhiều so với YouTube.

Cuộc cạnh tranh cũng chưa ngã ngũ. Paramount Skydance, một đối thủ có quan hệ chính trị đáng kể và nhu cầu mở rộng mạnh mẽ, được cho là sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Mức phí chấm dứt hợp đồng lên tới 5,8 tỷ USD mà Netflix phải trả nếu thương vụ đổ bể cho thấy mức độ rủi ro khổng lồ của thỏa thuận.

Các lo ngại về chiến lược, tài chính, cạnh tranh và pháp lý khiến giới phân tích đánh giá đây là bước ngoặt nguy hiểm đối với Netflix. Nhiều chuyên gia đã hạ giá mục tiêu của cổ phiếu, cho rằng công ty đang đánh đổi sự ổn định và tính tập trung vốn là nền tảng cho thành công của mình.

Netflix có thể đã chiến thắng cuộc chiến streaming, nhưng việc thâu tóm Warner Bros. mở ra một mặt trận hoàn toàn khác, nơi mà kẻ dẫn đầu cũng có thể bước hụt. Với giá trị khoản đầu tư, mức độ rủi ro và tiến trình phê duyệt có khả năng bị chính trị hóa kéo dài, thị trường đang tỏ rõ sự hoài nghi: tham vọng mới của Netflix có thể để lại những vết thương sâu hơn là lợi ích trước mắt.

*Nguồn: WSJ, Fortune, BI