Đạm Cà Mau tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2025 lên 1.448 tỷ đồng

Mới đây, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, MCK: DCM, sàn HoSE) đã công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2025.

Theo đó, Đạm Cà Mau sẽ tăng chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản xuất Urê trong năm 2025 tăng thêm 32.000 tấn so với kế hoạch ban đầu, tương đương tăng từ 910.000 tấn lên 942.000 tấn. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp hạ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạm chức năng từ 120.000 tấn xuống còn 105.000 tấn.

Đồng thời, Đạm Cà Mau cũng tăng kế hoạch tài chính toàn công ty với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 15.863 tỷ đồng, tăng 13,4% so với kế hoạch ban đầu; lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 87%.

Nguồn: DCM

Về kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp giảm tổng nhu cầu vốn đầu tư từ 771 tỷ đồng xuống còn 498 tỷ đồng. Trong đó, 250 tỷ đồng vốn đầu tư được lấy từ vốn chủ sở hữu, còn lại 248 tỷ đồng là vốn vay và khác.

Được biết, Đạm Cà Mau thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi đã đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Đạm Cà Mau mang về doanh thu thuần hơn 12.432,3 tỷ đồng, tăng 34,5% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.527,8 tỷ đồng, tăng 44,7%.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 78,4% kế hoạch doanh thu và 105,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế mà Đạm Cà Mau vừa thực hiện điều chỉnh.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Đạm Cà Mau tăng 4,9% so với đầu năm, lên mức hơn 16.505,6 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 4.952 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 4.596,6 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.951,3 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 1.993,8 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng nợ; khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 1.166,9 tỷ đồng; quỹ phát triển khoa học và công nghệ gần 806,4 tỷ đồng.