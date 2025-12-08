Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạm Cà Mau tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2025 lên 1.448 tỷ đồng

08-12-2025 - 11:15 AM | Thị trường chứng khoán

Đạm Cà Mau điều chỉnh kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2025 lên 15.863 tỷ đồng, tăng 13,4% so với kế hoạch ban đầu; lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 87%.

Mới đây, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, MCK: DCM, sàn HoSE) đã công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2025.

Theo đó, Đạm Cà Mau sẽ tăng chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản xuất Urê trong năm 2025 tăng thêm 32.000 tấn so với kế hoạch ban đầu, tương đương tăng từ 910.000 tấn lên 942.000 tấn. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp hạ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạm chức năng từ 120.000 tấn xuống còn 105.000 tấn.

Đồng thời, Đạm Cà Mau cũng tăng kế hoạch tài chính toàn công ty với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 15.863 tỷ đồng, tăng 13,4% so với kế hoạch ban đầu; lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 87%.

Đạm Cà Mau tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2025 lên 1.448 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: DCM

Về kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp giảm tổng nhu cầu vốn đầu tư từ 771 tỷ đồng xuống còn 498 tỷ đồng. Trong đó, 250 tỷ đồng vốn đầu tư được lấy từ vốn chủ sở hữu, còn lại 248 tỷ đồng là vốn vay và khác.

Được biết, Đạm Cà Mau thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi đã đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Đạm Cà Mau mang về doanh thu thuần hơn 12.432,3 tỷ đồng, tăng 34,5% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.527,8 tỷ đồng, tăng 44,7%.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 78,4% kế hoạch doanh thu và 105,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế mà Đạm Cà Mau vừa thực hiện điều chỉnh.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Đạm Cà Mau tăng 4,9% so với đầu năm, lên mức hơn 16.505,6 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 4.952 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 4.596,6 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.951,3 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 1.993,8 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng nợ; khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 1.166,9 tỷ đồng; quỹ phát triển khoa học và công nghệ gần 806,4 tỷ đồng.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quỹ ngoại “hô” VN-Index lên 3.200 điểm lỗ 3 tháng liên tiếp

Quỹ ngoại “hô” VN-Index lên 3.200 điểm lỗ 3 tháng liên tiếp Nổi bật

Một cổ phiếu tăng gần 500% sau chưa đầy 1 tháng

Một cổ phiếu tăng gần 500% sau chưa đầy 1 tháng Nổi bật

Kỷ lục 1,2 triệu tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Kỷ lục 1,2 triệu tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

11:08 , 08/12/2025
Chuyện khó tin trong gia đình Warren Buffett: Con gái duy nhất hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, từng phải giao đồ ăn, bán báo để kiếm tiền

Chuyện khó tin trong gia đình Warren Buffett: Con gái duy nhất hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, từng phải giao đồ ăn, bán báo để kiếm tiền

10:48 , 08/12/2025
Ông Trương Gia Bình bất ngờ treo thưởng "nóng" tới 100 triệu để nhân viên cưới và sinh con trong 1 năm tới

Ông Trương Gia Bình bất ngờ treo thưởng "nóng" tới 100 triệu để nhân viên cưới và sinh con trong 1 năm tới

10:46 , 08/12/2025
Chứng khoán Bảo Minh không còn là cổ đông tại Bidiphar

Chứng khoán Bảo Minh không còn là cổ đông tại Bidiphar

10:33 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên