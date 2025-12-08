Chuyện khó tin trong gia đình Warren Buffett: Con gái duy nhất hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, từng phải giao đồ ăn, bán báo để kiếm tiền

Warren Buffett được biết đến là một trong những nhà đầu tư huyền thoại thành công nhất thế giới, song lại có khoảng thời gian che giấu thân phận của mình để các con không ỷ lại.

Là chủ tịch Berkshire Hathaway, một tập đoàn đa dạng các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm bảo hiểm, đầu tư, sản xuất, vận chuyển và nhiều lĩnh vực khác nhưng Warren Buffett lại không hề công khai sự thật ấy với con cái của mình. Đó là cách dạy con đặc biệt của ông. Ông không muốn những đứa con của mình ngay từ bé đã mang tư tưởng con nhà giàu, phô trương tài sản mà chỉ muốn chúng được lớn lên bình đẳng như những đứa trẻ khác.

Năm 2017, Susan Alice Buffett - con gái cả của tỷ phú Warren Buffett chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng: “Tôi chẳng hề biết cha mình là người giàu cho đến khi ngoài 20 tuổi và tôi cũng không được nghe điều này từ cha mẹ mình. Tôi tình cờ đọc được một bài trên Wall Street Journal. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác còn nhiều chuyện mình chưa biết nữa”.

Thực tế, trong suốt nhiều năm, các con của tỷ phú Warren Buffett thực sự không biết cha mình làm nghề gì. Ngay cả khi cô con gái Susan khi điền giấy tờ về nghề nghiệp của cha mẹ cũng chỉ viết ”Phân tích an ninh” và giả vờ như nghề của ông là kiểm tra các hệ thống báo động.

Lý giải cho việc không cho con biết gia đình giàu có, tỷ phú Warren Buffett từng bày tỏ quan điểm rằng: “Tôi không tin vào kiểu giàu có cha truyền con nối”. Đối với ông, những người giàu từ tài sản của bố mẹ là quá đỗi may mắn nhưng điều đó lại chẳng hề công bằng đối với những người khác. Những đứa trẻ nhà Buffett vậy nên vẫn học trường công và đến trường bằng xe buýt, thậm chí vẫn phải vất vả đi làm thêm để có tiền tiêu vặt.

Dưới sự giáo dục nghiêm khắc của cha, Susan Alice Buffett cho biết bản thân đã bắt đầu làm việc kiếm tiền ngay từ khi còn trẻ bằng cách giao đồ ăn, bán báo. Susan nói: “Cha không cho tôi nhiều tiền. Cha chỉ nói với tôi rằng hãy kiếm tiền bằng cách tự làm việc”.

Chia sẻ với báo giới, bà kể về một lần ngỏ ý vay 41.000 USD để cải tạo nhà bếp sau khi sinh con. Vị tỷ phú đã từ chối thẳng thừng và nói rằng: “Đừng vay tiền của cha. Nếu cần vay, con hãy đến ngân hàng như mọi người khác”.

Chính lời nói ấy giúp bà nhận ra nếu không có khả năng tự chăm sóc bản thân ở mức cơ bản nhất thì khó thành công. Bà không thể trông chờ vào khoản thừa kế của cha bởi ông đã cam kết đóng góp hơn 99% tài sản vào quỹ từ thiện của mình.

“Bố vốn là người chẳng có nhiều tiền và cũng chẳng nổi tiếng đâu. Khi chúng tôi còn nhỏ, cuộc sống không có gì khác thường. Ông ấy đến văn phòng mỗi ngày, rồi trở về nhà và ăn tối, sau đó, lên gác, đọc sách báo suốt cả tối. Tới giờ, bố vẫn sống trong căn nhà đó”, Susan chia sẻ về cuộc sống trước đây của gia đình.

Trong một bộ phim tài liệu, bà Susan từng chia sẻ về lối sống giản dị của cha mình. Ông ấy hay mua những chiếc xe cũ, thậm chí là hư hại mà được giảm giá. Sau khi sửa chữa lại, chúng trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của ông. Bà thậm chí “phát ngượng” đến nỗi phải bảo với cha rằng, “trông nó thật đáng xấu hổ, đến lúc cha phải mua xe mới rồi”.

Giải thích về điều này với Forbes, tỷ phú Warren Buffett cho biết: “Tôi chỉ lái xe khoảng 5.500 km mỗi năm nên tôi rất hiếm khi mua xe mới”. Ngoài ra, ông cũng muốn tiết kiệm khoảng thời gian phải làm quen và học cách sử dụng khi mua một chiếc xe mới hoàn toàn.

Với lối sống giản dị và cách giáo dục con đặc biệt, Warren Buffett có lẽ rất tự hào vì bản thân đã nuôi dạy con thành công mà không cần can thiệp quá nhiều. Hiện, Susan Alice Buffett là chủ tịch của 2 quỹ từ thiện Susan Thompson Buffett Foundation và Sherwood Foundation, đồng thời là thành viên HĐQT Berkshire Hathaway từ cuối năm 2021.

Susan Buffett chịu ảnh hưởng rất nhiều từ sự giáo dục đặc biệt. Bà được khuyến khích theo đuổi đam mê riêng và sống tự lập, vậy nên từng chấp nhận bỏ học Đại học California, Irvine, chuyên ngành kinh tế gia đình vì thích công việc trợ lý hành chính, dù chỉ kiếm được 525 đô la một tháng. Sau đó, bà có thời gian chuyển đến Washington và làm việc tại các tạp chí.

Tại đây, Susan gặp chồng mình là Allen Greenberg, một luật sư hoạt động vì lợi ích cộng đồng của Public Citizen. Trước khi quen biết với Susan, Greenberg chưa bao giờ dành thời gian để nghĩ tới ông chủ của Berkshire Hathaway, lại càng chưa từng ngờ rằng vị tỷ phú sẽ trở thành cha vợ của mình. Ở thời điểm hiện tại, bà Susan Alice Buffett đã ly hôn với ông Greenberg.

