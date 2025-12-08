Đại gia phố núi "có biến" khi muốn đặt dấu chấm hết cho khoản nợ nghìn tỷ với bà Trương Mỹ Lan

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần ghi nhận gap tăng điểm tích cực, trong đó cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai cũng bật tăng mạnh. Thị giá QCG "leo dốc" hết biên độ lên 15.100 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh vọt lên hơn 2,5 triệu đơn vị chỉ tính đến 9h54 sáng 8/12. Vốn hóa thị trường tăng lên hơn 4.150 tỷ đồng.

﻿Việc cổ phiếu của "đại gia phố núi" Nguyễn Quốc Cường (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc QCG) diễn biến khởi sắc đến sau thông tin công ty công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung xoay quanh việc thông qua phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án trong vụ án Trương Mỹ Lan.

Khoản phải trả mà QCG cần giải quyết phát sinh từ hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng dự án khu đất Bắc Phước Kiển với Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island. Tổng giá trị khoản phải trả liên quan đến bản án này là 2.882,8 tỷ đồng.

Hiện công ty đã thực hiện thanh toán trước 1.100 tỷ đồng (bằng nguồn thu ước tính từ nhượng quyền các máy móc thiết bị và các khoản vay cá nhân) và hiện đang tìm cách sắp xếp tài chính để thanh toán nốt phần còn lại . Mục tiêu của phương án là nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty và tránh việc cơ quan thi hành án thực hiện các biện pháp cưỡng chế, gây thiệt hại về tài sản và hoạt động của Công ty.

Để thực hiện phương án sắp xếp tài chính này, HĐQT đề nghị cổ đông thông qua ba nội dung chính.

Thứ nhất, Công ty sẽ chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con hoặc công ty liên kết của QCG. Việc chuyển nhượng dự kiến được thực hiện trong năm 2025. Điều kiện quan trọng là giá trị chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá vốn đầu tư, và Công ty sẽ thuê đơn vị thẩm định giá độc lập để làm cơ sở xác định giá trị chuyển nhượng. Đối tượng nhận chuyển nhượng là tất cả các đối tác, nhà đầu tư, bao gồm cả bên liên quan với Công ty, miễn là họ có năng lực tài chính đảm bảo khả năng thanh toán.

Thứ hai, QCG dự kiến sẽ hợp tác đầu tư kinh doanh các sản phẩm và dự án bất động sản thuộc quyền sở hữu của công ty với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu,

Cổ đông cần gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai trước ngày 16/12/2025 bằng đường bưu điện hoặc bản scan qua thư điện tử.

Về tình hình kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 , Quốc Cường Gia Lai mang về doanh thu thuần gần 354 tỷ đồng, tăng 45,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 34,1 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn gần 8.761,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn ghi nhận gần 5.402,3 tỷ đồng, chiếm 61,7% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 1.177,1 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.150,7 tỷ đồng, giảm 3,7% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền nhận của CTCP Đầu tư Sunny Island cho Dự án Phước Kiển là 1.982,8 tỷ đồng, chiếm 47,8% tổng nợ.

Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn ghi nhận khoản vay từ các doanh nghiệp, cá nhân liên quan hơn hơn 1.197 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền vay từ bà Lại Thị Hoàng Yến- con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà, ghi nhận 507 tỷ đồng; khoản vay từ ông Lầu Đức Duy- em rể Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường ghi nhận 527 tỷ đồng.