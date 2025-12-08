Quỹ ngoại “hô” VN-Index lên 3.200 điểm lỗ 3 tháng liên tiếp

Theo báo cáo mới đây, quỹ ngoại Pyn Elite Fund cho biết, VN-Index đã tăng hơn 3% trong tháng 11 chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu Vingroup. Nếu loại trừ mức tăng của nhóm này, thị trường chung thực tế lại giảm 1,2%. Tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn, tình trạng thanh khoản cũng sụt giảm.

Các nhóm nhạy cảm với lãi suất như ngân hàng và chứng khoán đều có áp lực đáng kể trong bối cảnh lãi suất qua đêm tiếp tục tăng trong khi nhu cầu tín dụng cuối năm vượt tốc độ tăng trưởng tiền gửi.

Dưới tác động của thị trường, Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất âm 5,78% trong tháng 11, tệ hơn nhiều so với VN-Index. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp quỹ ngoại này ghi nhận hiệu suất âm bất chấp thị trường vẫn đi lên.

Hiệu suất quỹ trong tháng 11 bị ảnh hưởng chủ yếu bởi diễn biến cổ phiếu STB của Sacombank. Pyn Elite Fund cho biết, việc hoãn đấu giá phần vốn VAMC sang nửa đầu năm 2026 đã khiến nhà đầu tư thất vọng. Đồng thời, khoản thu hồi nợ xấu đột biến được ngân hàng sử dụng để tăng trích lập dự phòng. Dù điều này giúp bảng cân đối kế toán vững chắc hơn song sẽ khiến lợi nhuận ngắn hạn thấp hơn kỳ vọng của nhà đầu tư.

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô danh mục quản lý hơn 890 triệu EUR (27.000 tỷ đồng ~ 1 tỷ USD) tính đến cuối tháng 11. STB đang là cổ phiếu có tỷ trọng nắm giữ cao nhất trong danh mục của quỹ với tỷ trọng 17,2%. Trong tháng 11, cổ phiếu ngân hàng này đã giảm 12,4%.

Dù hiệu suất không mấy khả quan gần đây nhưng quỹ ngoại này vẫn là một trong những tổ chức có góc nhìn lạc quan nhất về thị trường. Trong bức thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu Pyn Elite Fund, đã quyết định nâng mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm vào năm 2028.

Mục tiêu chỉ số mới 3.200 điểm được Pyn Elite Fund xây dựng trên giả định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân khoảng 18–20% trong những năm tới. Riêng năm 2025, quỹ dự báo tăng trưởng lợi nhuận có thể vượt 20%.

Ông Petri Deryng lý giải thêm, Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt dẫn dắt nền kinh tế hướng tới một mức độ thịnh vượng cao hơn, trong đó các dự án đầu tư công quy mô lớn sẽ mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mạnh mẽ mới, đồng thời kích hoạt làn sóng đầu tư từ khu vực tư nhân.

Cùng lúc, quá trình hiện đại hóa thị trường tài chính đang diễn ra nhanh chóng và tăng trưởng tín dụng ngân hàng được hỗ trợ tích cực. Tóm lại, theo Pyn Elite Fund, những chính sách này đang tạo ra môi trường thuận lợi hơn nữa cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng như đà gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết.

Trong 15 năm qua, định giá P/B của VN-Index đã có ba lần vượt mốc 3 lần. Xét về dài hạn, hệ số P/E bình quân xoay quanh mức 16 lần và trong ba giai đoạn, P/E từng vươn lên trên 20 lần. Theo Pyn Elite Fund, triển vọng lợi nhuận 6 tháng và 12 tháng vẫn rất tích cực. Thị trường có thể tiếp tục xu hướng tăng giá bất cứ lúc nào.﻿