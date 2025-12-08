CTCK điểm tên loạt doanh nghiệp định giá thấp, triển vọng quý 4 tích cực

Trong tháng 11/2025, VN-Index vận động giằng co trong vùng 1.630 – 1.690 điểm, có thời điểm điều chỉnh xuống dưới đường MA100 nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục. Bước sang tháng 12/2025, Agriseco Research đánh giá VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.700 – 1.750 điểm, kèm các nhịp rung lắc khi thị trường kiểm định mặt bằng giá mới.

Bối cảnh vĩ mô xuất hiện nhiều yếu tố hỗ trợ cho xu hướng tăng trung hạn như: Fed có thể cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12, kỳ vọng KQKD quý 4/2025 tiếp tục tăng trưởng, kỳ họp Quốc hội kết thúc tạo điều kiện ban hành các chính sách điều hành mới, cùng nhiều dự án xây dựng hạ tầng được khởi công trong tháng.

Dù vậy, thị trường vẫn đối mặt một số rủi ro cần theo dõi như khối ngoại tiếp tục bán ròng, áp lực tỷ giá hiện hữu và xu hướng lãi suất nhích tăng trở lại.

Trên cơ sở đó, Agriseco Research lựa chọn danh mục khuyến nghị tháng 12/2025 gồm các cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá hợp lý, kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4/2025 tăng trưởng và hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

CTCP Gemadept (mã GMD) được đánh giá tích cực từ việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư cảng khi giai đoạn 3 cảng Nam Đình Vũ (công suất 800.000 TEUs) đã vận hành từ quý 4/2025, sớm hơn kế hoạch 2026, qua đó giúp tăng 60% công suất khai thác. Ở phía Nam, dự án Gemalink giai đoạn 2A với vốn gần 200 triệu USD dự kiến bổ sung 600.000 TEUs/năm từ 2027, doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục pháp lý.

Bên cạnh đó, giá dịch vụ xếp dỡ tại các cảng nước sâu tăng 5–10% trong quý 3 và có thể tiếp tục tăng trong 2026, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của GMD. Ngoài ra, doanh nghiệp kỳ vọng ghi nhận khoảng 200 tỷ đồng lợi nhuận từ thoái vốn mảng cao su, giao dịch có thể hoàn tất trong năm 2026.﻿

CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã HHV) dự kiến được hưởng lợi từ làn sóng giải ngân đầu tư công cuối năm, với 198 dự án khởi công/khánh thành ngày 19/12 và kế hoạch hơn 1,08 triệu tỷ đồng cho năm 2026, tạo dư địa tăng trưởng cho HHV. Nhiều dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, hỗ trợ KQKD cuối 2025 và 2026, trong đó cao tốc Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đang đàm phán hợp đồng, dự kiến bổ sung khoảng 1.400 tỷ đồng vào backlog giai đoạn 2026–2027.﻿

Tương tự, Agriseco đánh giá CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) ghi nhận doanh thu gần 17.000 tỷ đồng trong tháng 10/2025 – mức cao nhất năm nhờ sức bật từ mảng ICT với doanh số iPhone kỷ lục; doanh thu tháng 11 ước tính tương đương. Chuỗi BHX đạt 38.400 tỷ đồng (+13%), mở thêm 600 cửa hàng và chuẩn bị thăm dò thị trường phía Bắc. EraBlue tăng trưởng hơn 70% và đã có lãi ở cấp công ty, An Khang tăng trưởng 4 tháng liên tiếp, còn AvaKids tăng doanh thu hai chữ số với mức bình quân 1,8 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.﻿

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong﻿ cũng được đánh giá tích cực khi giá hạt nhựa PVC giảm sâu, biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện, Sản lượng đầu ra tăng tốt nhờ nhu cầu từ thị trường BĐS Cơ cấu tài chính lành mạnh, trả cổ tức đều đặn.