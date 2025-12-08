AgriS (SBT) trình làng chiến lược tăng trưởng mới 2025-2030 tại Đại hội đồng Cổ đông

AgriS duy trì tăng trưởng ổn định, thông qua phương án cổ tức và kế hoạch kinh doanh niên độ 2025-2026

Tại Đại hội đồng cổ đông, Ban điều hành AgriS đã báo cáo về kết quả kinh doanh niên độ 2024-2025. Theo đó, AgriS ghi nhận doanh thu thuần lũy kế gần 28.500 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 18% giai đoạn 2020-2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và vượt 6% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 834 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ đường tiếp tục vượt 1 triệu tấn, tiếp tục giữ vững thị phần ngành đường 46%. Cổ phiếu SBT ghi nhận một giai đoạn tăng trưởng nhiều ấn tượng, đạt mức giá 26.900 đồng/cổ phiếu (tại ngày 13/10), tăng trưởng bứt phá hơn 150% so với thời điểm đầu niên độ 2024-2025, vượt đỉnh 8 năm, vốn hoá thị trường đạt gần 22.000 tỷ đồng.

Niên độ 2025-2026, AgriS đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững thị trường đường, mở rộng ngành hàng Thực phẩm - Đồ uống - Sữa - Bánh kẹo (FBMC), đẩy mạnh kiểm soát chi phí và hiệu quả kinh doanh. Công ty đặt ra mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 26.500 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 951 tỷ đồng, tương đương so với thực hiện năm trước.

Căn cứ kết quả kinh doanh đạt được, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025 với cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2024-2025 với tỷ lệ 6%, tương ứng số tiền hơn 513 tỷ đồng.

Nội dung về Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng cũng đã được các Cổ đông thông qua. Trái phiếu có lãi suất cố định 9,5%/năm, kỳ hạn 2 năm và được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo 2 đợt: (1) chuyển đổi 30% tổng số lượng trái phiếu phát hành thành công vào ngày tròn một năm kể từ ngày phát hành, (2) chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành thành công còn lại tại ngày đáo hạn. Công ty dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu được nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, tối ưu hóa cấu trúc vốn và giảm chi phí tài chính, qua đó nâng cao khả năng chủ động trước biến động thị trường. Việc sử dụng trái phiếu chuyển đổi được đánh giá là công cụ phù hợp giúp Công ty bổ sung nguồn lực trung và dài hạn, đồng thời củng cố nền tảng tài chính để triển khai các dự án mở rộng trong tương lai.

Các tờ trình còn lại gồm các nội dung về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026, kế hoạch sản xuất và phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2025-2026, đăng ký, lưu ký niêm yết trái phiếu cũng đã được Cổ đông nhất trí thông qua.

Ban lãnh đạo AgriS đồng lòng chinh phục các mục tiêu chiến lược ĐHĐCĐ đề ra giai đoạn 2025-2030

Khép lại giai đoạn 2020-2025, AgriS bước vào hành trình tăng trưởng mới

Đại hội đồng cổ đông năm nay đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược bứt phá giai đoạn 2025-2030. Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo đã trình bày định hướng chiến lược tổng thể và nhận được sự đồng thuận cao từ Cổ đông, khẳng định niềm tin và kỳ vọng mạnh mẽ vào hành trình tăng trưởng mới của Công ty. Bước sang giai đoạn mới, AgriS tiếp tục phát triển theo mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn – Circular Commercial Value Chain, tập trung vào 5 trọng tâm chiến lược: (1) Mô hình tổ chức 03 Trung tâm - 03 Dịch vụ - 01 Hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia; (2) Phát triển chuỗi thương mại và hợp tác quốc tế đa chiều và tăng cường hợp tác quốc tế trong thương mại và đầu tư; (3) Chiến lược phát triển bền vững, đẩy mạnh quản trị và thực hiện các cam kết ESG; (4) Xây dựng đội ngũ nhân sự năng lực cao đáp ứng mô hình thương mại và thị trường quốc tế; (5) Vốn hóa thị trường đạt mức 2,7 tỷ USD vào năm 2030.

Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT chia sẻ về chiến lược giai đoạn mới: "Giá cổ phiếu SBT vừa qua đã đạt đỉnh 8 năm ghi nhận thành quả từ việc chuyển đổi mô hình kinh doanh thành công, chiến lược phát triển đúng đắn, và một nền tảng quản trị vững vàng, đây cũng là lời tri ân đến sự đồng hành và tin tưởng của Quý Cổ đông. Trong giai đoạn phát triển mới, AgriS lựa chọn không đi một mình, mà mở rộng hành trình với sự cộng hưởng của tất cả các Bên liên quan, định hướng nâng vốn hóa lên 2,7 tỷ USD vào năm 2030, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả và gia tăng giá trị cho Cổ đông."

Bà Đặng Huỳnh Ức My, chủ tịch HĐQT AgriS chia sẻ về chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 tại Đại hội

"Trong suốt quá trình phát triển, AgriS vinh dự và tự hào là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi của nông nghiệp Việt Nam tiên phong ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa quản trị và mở rộng hệ sinh thái, dám dấn thân trong cuộc chơi toàn cầu, kiên định theo đuổi sứ mệnh mang nông sản Việt Nam có mặt trên thị trường quốc tế", bà My nhấn mạnh.

Hé mở nhiều thương vụ IPO và M&A, tăng tốc chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030

Theo lộ trình phát triển, AgriS đang triển khai kế hoạch huy động vốn và IPO các đơn vị thành viên chủ chốt trong Hệ sinh thái, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược. Công ty cho biết sẽ ưu tiên các đối tác có năng lực đóng góp trực tiếp vào việc mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và chuyển giao công nghệ. Sự đồng hành này được kỳ vọng sẽ tạo giá trị cộng hưởng mạnh mẽ và thúc đẩy tăng trưởng cho toàn hệ sinh thái AgriS.

Song song đó, AgriS cũng tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục đầu tư và tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo đã cập nhật những thông tin mới nhất về các hoạt động mở rộng ra thị trường quốc tế, trong đó đáng chú ý là thương vụ M&A với một công ty tư vấn nông học độc lập hàng đầu tại Úc, sở hữu 15 năm dữ liệu, đội ngũ chuyên gia nông học và mạng lưới khách hàng trọng yếu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thương vụ hoàn tất được kỳ vọng sẽ giúp AgriS tăng tốc ứng dụng công nghệ cao, mở rộng mảng dịch vụ nông nghiệp, phát triển nền tảng dữ liệu kỹ thuật số trong nông nghiệp khu vực và xúc tiến các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia R&D chất lượng cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho cả khu vực.

AgriS tăng tốc hợp tác quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược nhằm củng cố hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp, vươn tầm khu vực

Trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm từ các loại cây trồng mới, Ban Lãnh đạo AgriS cho biết Công ty đang hợp tác toàn diện với một tập đoàn lớn để phát triển mạnh mảng sản phẩm gạo, với mục tiêu nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng và gia tăng giá trị cho sản phẩm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, các giải pháp nông nghiệp bền vững và sáng kiến ESG sẽ được AgriS triển khai xuyên suốt chuỗi giá trị, góp phần xây dựng một hệ sinh thái nông dân trồng lúa năng suất và chất lượng cao, tuân thủ các thực hành canh tác bền vững, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho toàn chuỗi.

Vùng nguyên liệu dừa diện tích hơn 30.000 ha trong đó có 10.000 ha organic, một trong những mảng cây trồng chủ lực của AgriS trong giai đoạn phát triển 2025-2030

Đại hội đồng cổ đông AgriS khép lại với sự đồng thuận cao từ Cổ đông, khẳng định niềm tin vào chiến lược 2025–2030 của AgriS, hướng tới một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tuần hoàn, đa giá trị và bền vững, mục tiêu đạt doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030 và Net Zero vào năm 2035. Với nguồn lực vững mạnh và sự đồng hành của Cổ đông và các đối tác chiến lược, AgriS tự tin bước vào chặng đường của tăng trưởng bền vững, đổi mới không ngừng, kiến tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng và ngành nông nghiệp Việt Nam.