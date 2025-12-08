Một chỉ số của FTSE Russell vừa loại 2 cổ phiếu Việt Nam khỏi danh mục

Trong đợt review quý 4/2025 vào ngày 5/12, FTSE Rusell đã không thêm cổ phiếu Việt Nam nào vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index, ngược lại loại hai mã FTS – Chứng khoán FPT và HSG – Hoa Sen ra khỏi rổ chỉ số này.

Đồng thời, cổ phiếu GEE cũng được thêm mới vào FTSE Vietnam All-Share Index, ngược lại PC1, SAB và SIP là 3 cổ phiếu bị loại khỏi rổ chỉ số.

Danh mục mới sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu (19/12) và chính thức được giao dịch từ thứ Hai tuần sau đó (22/12).

Tuy nhiên, hiện không còn quỹ nào tham chiếu theo chỉ số FTSE Vietnam Index sau khi quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (hay còn gọi là FTSE Vietnam ETF) thay đổi tên và chỉ số tham chiếu vào tháng 9 vừa qua. Hiện, quỹ FTSE Vietnam ETF đã chính thức đổi tên thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và thay đổi chỉ số cơ sở sang STOXX Vietnam Total Market Liquid.

Do đó, việc cơ cấu danh mục kỳ quý 4 của chỉ số FTSE Vietnam Index không còn nhiều ý nghĩa với thị trường chứng khoán Việt Nam khi không còn quỹ tham chiếu.

Về quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF, tính đến đầu tháng 12, quy mô quỹ đạt hơn 270 triệu GBP, tương ứng gần 9.500 tỷ đồng.

Chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid được thiết kế để đo lường hiệu suất của các cổ phiếu có tính thanh khoản cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số này được phát triển và quản lý bởi STOXX Ltd. Kỳ review của chỉ số là vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Tính đến cuối tháng 10, top cổ phiếu đứng đầu trong danh mục rổ STOXX Vietnam Total Market Liquid gồm VIC (18%), HPG (13,9%), FPT (7,7%), SHB (7%)…

Danh mục rổ STOXX Vietnam Total Market Liquid tại thời điểm 31/10/2025

Tới ngày 12/12, một chỉ số quan trọng khác là MarketVector sẽ công bố danh mục Marketvector Vietnam Local Index – rổ chỉ số tham chiếu của VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF). Ngày 19/12 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số này.