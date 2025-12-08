Phiên 8/12: Khối ngoại bán ròng gần 2.000 tỷ trên HoSE

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến khởi sắc trong phiên 8/12, tuy nhiên “niềm vui” lại không lan tỏa đều khi phần lớn cổ phiếu giảm điểm. Đà tăng của VN-Index chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm Vingroup, đặc biệt VIC tăng kịch trần và trở thành lực kéo quan trọng nhất thị trường.

Đóng cửa, VN-Index tăng 12,42 điểm lên 1.753,74 điểm, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 17.200 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN mạnh tay bán ròng 1.907 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.840 tỷ đồng

Ở chiều bán, áp lực bán ròng dồn mạnh vào một số cổ phiếu trụ cột. Dẫn đầu là VPL bị khối ngoại bán ròng tới 1.506 tỷ đồng, chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận. Xếp sau, cổ phiếu VIC bị rút ròng khoảng 185 tỷ đồng, trong khi SSI ghi nhận giá trị bán ròng 168 tỷ đồng. Bên cạnh đó, GMD và KBC cũng lần lượt bị bán ròng 93 tỷ và 63 tỷ đồng.

Chiều mua, cổ phiếu SHB được khối ngoại “gom” mạnh nhất với giá trị lên tới khoảng 186 tỷ đồng. Theo sau, MBB cũng thu hút dòng tiền ngoại đáng kể với giá trị mua ròng khoảng 161 tỷ đồng, trong khi VPB ghi nhận mức mua ròng khoảng 111 tỷ đồng. 2 cổ phiếu vốn hoá lớn khác là HPG và CTG cũng được khối ngoại rót ròng lần lượt 78 tỷ và 53 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 46 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng chủ yếu tại BVS và NVB, mỗi mã khoảng 1 tỷ đồng. Các cổ phiếu VC3 và MST đều được mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng, trong khi IVS ghi nhận giá trị mua ròng khiêm tốn khoảng 40 triệu đồng.



Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại CEO với giá trị khoảng 15 tỷ đồng. Các mã MBS (-9 tỷ đồng), PVI (-5 tỷ đồng), TNG (-4 tỷ đồng) và PVS (-3 tỷ đồng) cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán ròng lớn.﻿

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 22 tỷ đồng

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại MCH với giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Theo sau là các mã MML, SBS và F88 cùng ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 1 tỷ đồng, còn CMF được mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng.

Chiều bán, khối ngoại “xả” mạnh nhất tại ACV với giá trị khoảng 21 tỷ đồng. Các mã DDV (-4 tỷ đồng), ABB (-2 tỷ đồng), MFS (-0,4 tỷ đồng) và VEA cũng nằm trong top bán ròng phiên hôm nay.﻿