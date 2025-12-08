FPT tạo ứng dụng kiểu “Tinder” để se duyên nhân viên của mình với người của Vietnam Airlines

FPT và Vietnam Airlines vừa đưa mối quan hệ hợp tác lâu năm của mình sang một “vùng đất” hoàn toàn mới: kết nối nhân sự trẻ. Hai tập đoàn lớn phối hợp tổ chức sự kiện “MAYBE: Biết đâu đó là định mệnh”, một chương trình giao lưu dạng trải nghiệm tương tác dành cho nhân viên tuổi 24–35. Sự kiện diễn ra tại campus Hola Park (Hòa Lạc) với sự tham gia của 100 nhân sự từ cả hai bên.

Thay vì kiểu gặp gỡ – networking truyền thống, MAYBE sử dụng ứng dụng riêng do FPT phát triển, giúp người tham dự kết nối theo cơ chế tương hợp. Các trạm tương tác cảm xúc, hoạt động ngoài trời và chương trình kết nối cuối buổi biến sự kiện thành một hành trình trải nghiệm – nơi nhân viên hai tập đoàn có cơ hội làm quen, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn.

Ứng dụng MAYBE.

Đây cũng là lần đầu tiên FPT và Vietnam Airlines mở rộng hợp tác từ lĩnh vực công nghệ sang văn hóa doanh nghiệp. Từ những dự án chuyển đổi số trong nhiều năm qua, hai bên giờ đây thử nghiệm một cách tiếp cận mới: tăng kết nối con người để cải thiện sự phối hợp trong công việc và trong toàn bộ hệ sinh thái hợp tác.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ rằng mối duyên giữa FPT và Vietnam Airlines đã bắt đầu từ những năm 1990, “rất gắn bó và tình cảm”, và vì thế FPT rất mong… “hai nhà liên hôn”. Ông cho biết FPT đã thiết kế sự kiện MAYBE để nhân sự trẻ có thêm cơ hội tìm sự đồng điệu và hạnh phúc trong công việc lẫn cuộc sống.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Chiến Thắng.

Phía Vietnam Airlines, Phó tổng giám đốc Nguyễn Chiến Thắng cho biết hãng luôn xem con người là trung tâm trong chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp. Sự kiện MAYBE không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn giúp đội ngũ hai bên hiểu nhau hơn, từ đó hỗ trợ quá trình phối hợp trong các dự án chung.

Sự kiện quy tụ 100 nhân sự của FPT và Vietnam Airlines trong độ tuổi 24–35 tại không gian campus Hola Park, Hòa Lạc.

FPT và Vietnam Airlines đều đang theo đuổi mô hình môi trường làm việc đề cao sự gắn kết và phát triển bền vững của người lao động. FPT xây dựng hàng loạt chính sách như hỗ trợ mua nhà – xe, các chương trình dành cho gia đình nhân viên, hoạt động cho trẻ nhỏ… nhằm tạo ra “ngôi nhà chung” hạnh phúc. Vietnam Airlines cũng triển khai nhiều chương trình đào tạo, đối thoại và hoạt động văn hoá nội bộ để tăng sự gắn kết trong đội ngũ.

Theo đại diện hai bên, MAYBE không chỉ là buổi giao lưu mà còn là thử nghiệm mới trong việc thúc đẩy kết nối nội bộ liên doanh nghiệp – từ đó tăng hiệu quả phối hợp công việc, nhất là trong bối cảnh hai tập đoàn đã và đang cùng triển khai nhiều dự án công nghệ lớn.



