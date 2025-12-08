Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VN-Index vượt 1.750 điểm nhờ VIC tăng trần, danh mục nhà đầu tư vẫn "đỏ lửa"

08-12-2025 - 18:29 PM | Thị trường chứng khoán

Sắc tím của VIC kết hợp đà tăng của các mã vốn hoá lớn khác giúp VN-Index có thêm hơn 12 điểm nhưng áp lực bán vẫn bao trùm diện rộng

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (8-12), thị trường chứng khoán tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh bởi "câu chuyện riêng" của nhóm Vingroup. Dòng tiền đổ dồn vào mã VIC ngay từ sớm, tạo lực đỡ tâm lý giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch, bất chấp áp lực chốt lời đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt ở nhóm mid-cap.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 12,42 điểm (0,71%), đóng cửa tại mốc cao 1.753,74 điểm. Chỉ số VN30 cũng nới rộng đà tăng thêm 8,32 điểm (+0,42%), lên mức 1.983,82 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 19.624 tỉ đồng, trong đó nhóm vốn hóa lớn VN30 chiếm hơn một nửa giá trị.

VN-Index vượt 1.750 điểm nhờ VIC tăng trần, danh mục nhà đầu tư vẫn "đỏ lửa" - Ảnh 1.

Chỉ số tăng nhưng phần lớn thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ.

Tuy nhiên, bảng điện tử lại cho thấy một nghịch lý "xanh vỏ, đỏ lòng" rõ rệt. Dù chỉ số tăng mạnh, toàn sàn HoSE ghi nhận tới 217 mã giảm, áp đảo hoàn toàn so với 104 mã tăng. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn chịu thua lỗ trong một phiên thị trường bùng nổ về điểm số.

Công lớn nhất thuộc về VIC (Vingroup) khi mã này tiếp tục có phiên tăng kịch trần thứ hai liên tiếp, đạt thị giá 152.700 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, VHM (Vinhomes) cũng tăng 2,8% lên 110.000 đồng, đóng vai trò trợ lực đắc lực. Riêng VRE trong họ Vin đi ngược chiều hai đàn anh khi giảm 2,5%.

Một trụ cột khác là GAS (PV Gas) cũng bất ngờ tăng 2,2%, góp phần giữ nhịp cho chỉ số. Đặc biệt, cổ phiếu SAB (Sabeco) cũng bất ngờ tăng hết biên độ 7%, giữ vững đà tăng cho các chỉ số.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán lan rộng sang nhóm ngân hàng, thép, bất động sản, chứng jhoa1n. Hầu hết các mã ngân hàng lớn đều chìm trong sắc đỏ: TCB giảm 1,4%, CTG giảm 0,8%, VCB giảm 0,7%, VPB giảm 0,5%. Điểm sáng hiếm hoi trong nhóm này là MBB tăng nhẹ 0,6%. Trong khi, "cổ phiếu quốc dân" HPG giảm 0,9% về mức 26.750 đồng.

Nhóm bán lẻ và hàng tiêu dùng cũng giao dịch kém sắc khi MWG, MSN, VJC đều đóng cửa dưới mốc tham chiếu.

Theo giới phân tích, thị trường đang có dấu hiệu "kéo trụ để xả hàng". Việc điểm số tăng mạnh nhưng độ rộng thị trường lại thu hẹp đáng kể là tín hiệu rủi ro. Dòng tiền không có sự lan tỏa mà chỉ co cụm vào một vài mã có câu chuyện riêng như VIC để neo giữ chỉ số ở vùng cao, trong khi các nhóm ngành dẫn dắt tâm lý như chứng khoán, thép, Ngân hàng đều suy yếu. Do đó, nhà đầu tư cần cẩn trọng với bẫy tăng giá (bull trap) tại vùng 1.750 điểm.


Theo AI - V.Vinh

Người Lao Động

