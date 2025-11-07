Thị trường tài sản mã hóa sẽ “thay đổi cuộc chơi” huy động vốn?

Đây là ý kiến của các chuyên gia tại cuộc Toạ đàm “Tài sản mã hóa: Từ vùng xám đến thí điểm - Giải pháp đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả”, do báo Tiền Phong phối hợp cùng Uỷ ban chứng khoán Nhà nước vừa tổ chức.

Thị trường Việt Nam có nhiều cơ hội bứt phá

Theo thông tin tại cuộc Toạ đàm, thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam trong thời gian qua phát triển với tốc độ nhanh chóng. Việt Nam được xếp vào nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới, với quy mô ước tính hơn 220 tỷ USD giá trị tài sản mã hóa và khoảng 20 triệu người sở hữu.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở ra bước ngoặt mới trong cấu trúc thị trường vốn - nơi tài sản mã hóa có thể trở thành kênh huy động và phân bổ vốn hợp pháp, minh bạch.

Đánh giá về Nghị quyết 05, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Bộ Tài chính đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, trong đó có quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và quy trình giám sát thị trường tài sản mã hóa.

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an để lấy ý kiến, chuẩn bị phương án lựa chọn, cấp phép và giám sát.

Song song với đó, các quy định pháp lý về thuế và kế toán cho loại tài sản này cũng đang được xây dựng, áp dụng cho cả đơn vị cung cấp dịch vụ, tổ chức phát hành lẫn nhà đầu tư.

“Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc trao đổi về kỹ thuật, chuyên môn và đánh giá rằng thị trường Việt Nam sẽ là một trong những thị trường có nhiều cơ hội bứt phá trong khu vực”, ông Tô Trần Hoà nói.

Kỳ vọng mang 3 lợi ích chiến lược

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, với doanh số quay vòng vượt 200 tỷ USD - con số khổng lồ so với quy mô nền kinh tế. Dù vậy, dòng tiền này vẫn chưa được quản lý và định hướng rõ ràng, trong khi Việt Nam cần khoảng 300 tỷ USD mỗi năm cho đầu tư phát triển.

Đáng chú ý, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 3 - 4 thế giới về tỷ lệ người tham gia thị trường tài sản mã hóa (khoảng 21% dân số), chỉ sau Hàn Quốc.

Tuy nhiên, rủi ro mất tiền và thiếu cơ chế bảo vệ khiến không ít nhà đầu tư “trắng tay” mà không biết kêu ai. Ngoài ra, nguồn thuế từ các giao dịch này đang chảy ra nước ngoài, trong khi Việt Nam lại gánh rủi ro quản lý. Chính vì thế, Nghị quyết 05 được coi là “điểm rơi vàng” – vừa đảm bảo an toàn cho hàng chục triệu nhà đầu tư, vừa giúp Nhà nước huy động nguồn lực tài chính khổng lồ.

TS. Cấn Văn Lực đánh giá, việc đưa tài sản mã hóa vào khuôn khổ pháp lý được kỳ vọng mang lại ba lợi ích chiến lược: Tận dụng lợi thế công nghệ; Kênh huy động vốn mới, thông qua mô hình “tokenization” - chia nhỏ tài sản lớn; Tài sản mã hóa còn mở ra cơ hội hội nhập tài chính toàn cầu, tạo nền tảng cho Việt Nam tham gia mạng lưới tài chính số quốc tế, hướng tới xây dựng trung tâm tài chính khu vực.

Mã hoá tài sản kỳ vọng tạo ra kênh huy động vốn

Theo chuyên gia Kinh tế Tài chính - Ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới của kinh tế số, nơi tài sản số và công nghệ blockchain trở thành động lực tăng trưởng. Việc mã hóa tài sản, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, được kỳ vọng tạo ra kênh huy động vốn hiệu quả, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Khi dự án hoàn thiện và có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư có thể phát hành tài sản số ra công chúng để thu hút nguồn vốn thay vì chỉ vay vốn trung, dài hạn. Cơ chế này giúp ngân hàng giảm rủi ro thanh khoản, doanh nghiệp chủ động dòng vốn, còn nhà đầu tư có thêm lựa chọn sinh lời mới.

Đánh giá về việc tham gia thị trường tài sản mã hoá, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam chia sẻ, cơ hội cho Việt Nam là rất lớn. Với khoảng 20 triệu người đã sở hữu tài sản mã hóa, thị trường nội địa của chúng ta không hề nhỏ. Nhưng phần lớn dòng tiền này vẫn “phiêu du” ở các sàn quốc tế, ngoài tầm giám sát và không đóng góp cho nền kinh tế.

Nếu chúng ta xây dựng được cơ chế quản lý hiệu quả, tài sản mã hóa có thể trở thành một kênh huy động và dẫn vốn mới cho nền kinh tế số, bên cạnh thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng truyền thống.

“Điều quan trọng nhất là phải tạo được niềm tin, niềm tin vào luật pháp, vào công nghệ, và vào tính minh bạch của thị trường”, ông Trung nhấn mạnh.