Đế chế Berkshire Hathayway trị giá 1.000 tỷ USD rung lắc dữ dội vài tuần trước khi Warren Buffet chính thức nghỉ hưu sau 60 năm điều hành

Thứ 2 tuần này, tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett vừa công bố đợt thay đổi nhân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ, gồm một trường hợp rời đi bất ngờ, một nhân sự nghỉ hưu và một vị trí mới.

Những người theo dõi sát sao hoan nghênh động thái này, nhưng hai chuyên gia cảnh báo đây có thể là khởi đầu cho một làn sóng ra đi rộng hơn khi nhà đầu tư huyền thoại bước vào những tuần cuối cùng trên cương vị CEO sau gần 60 năm điều hành.

Greg Abel, người đứng đầu mảng ngoài bảo hiểm của Berkshire, dự kiến tiếp quản ghế CEO từ Buffett vào ngày 1/1.

Carolyn Dewar, đối tác cấp cao của McKinsey và đồng tác giả “A CEO for All Seasons” nói với Business Insider rằng các cuộc thay đổi cấp lãnh đạo thường đi kèm chuyển giao CEO. “Quyết định quan trọng nhất ban đầu của CEO được chọn là sắp đúng đội ngũ cấp cao”, bà nói, bổ sung rằng “đòn bẩy thật sự” của CEO nằm ở các lãnh đạo chủ chốt: Nếu họ không đồng lòng, đủ năng lực và khí thế cho chương mới, mọi chiến lược đều khó bám rễ.

John Longo, giáo sư tài chính tại Rutgers và tác giả “Buffett’s Tips” ví von đây giống “một HLV bóng bầu dục mới muốn bố trí lại điều phối viên tấn công và phòng thủ của riêng mình”.

Dewar cũng nhận xét, giai đoạn chuyển giao CEO thường là “khoảnh khắc rã băng” khiến các lãnh đạo tự vấn: Nên tiếp tục làm việc dưới sếp mới hay cũng nên thay đổi.

Dưới đây là một số biến động nhân sự cấp cao chủ chốt của Berkshire Hathaway thời gian gần đây: ﻿

Marc Hamburg xứng đáng được ghi công nhiều hơn

Giám đốc tài chính gần 40 năm của Berkshire, Marc Hamburg, sẽ bàn giao trách nhiệm cho Charles Chang (CFO của Berkshire Hathaway Energy) vào tháng 6/2026, và chỉ nghỉ hưu vào tháng 6/2027 để giúp quá trình chuyển giao diễn ra êm đẹp.

Adam Mead, tác giả “The Complete Financial History of Berkshire Hathaway” nói với Business Insider rằng Hamburg “có lẽ là người bị đánh giá thấp nhất ở Berkshire từ góc nhìn bên ngoài”. Đóng góp của ông trong cấu trúc thương vụ và quản trị tài chính “không thể nói quá”. Chris Bloomstran (Chủ tịch Semper Augustus, cổ đông Berkshire 25 năm) gọi việc Hamburg đồng hành thêm một năm là “bằng chứng về cam kết với Berkshire và tính trường tồn” của tập đoàn và sự gắn bó với Warren.

Adam Johnson có thể là người mở màn cho loạt “tổng quản” khối

CEO NetJets Adam Johnson được bổ nhiệm làm Chủ tịch khối 32 doanh nghiệp hàng tiêu dùng, dịch vụ và bán lẻ của Berkshire, gồm See’s Candies, FlightSafety và Fruit of the Loom.

Lawrence Cunningham (tác giả nhiều sách về Berkshire, Giám đốc Trung tâm Weinberg, ĐH Delaware) nhận xét: Đưa một người kỳ cựu, được tôn trọng, để hỗ trợ hàng chục CEO đơn vị vừa củng cố hoạt động, vừa tạo thêm “băng thông” cho Greg khi anh đảm nhiệm trách nhiệm tổng thể.

Trên cương vị CEO, Abel vẫn giám sát các doanh nghiệp ngoài bảo hiểm khác như BNSF Railway, Pilot và Berkshire Hathaway Energy. David Kass (GS tài chính ĐH Maryland, blogger lâu năm về Buffett) kỳ vọng Abel sớm chọn người phụ trách nhóm “rất lớn” này. Mead dự đoán Abel sẽ bổ nhiệm thêm các tổng quản theo mô hình Marmon (một tập đoàn thuộc Berkshire), nơi chủ tịch khối giám sát hơn 100 doanh nghiệp.

Todd Combs có thể được thay hoặc không

Buffett tuyển Todd Combs năm 2010 và Ted Weschler năm 2011 để cùng ông chọn cổ phiếu cho Berkshire. Combs kiêm CEO Geico từ 2020 và dẫn dắt hãng bảo hiểm xe hồi phục trong năm nay.

Combs vốn được xem là trụ cột của Berkshire thời hậu Buffett sẽ rời đi để dẫn dắt một đơn vị đầu tư mới tại JPMorgan và làm cố vấn đặc biệt cho CEO Jamie Dimon.

Kass dự đoán Berkshire sẽ tìm người thay Combs để hỗ trợ Weschler quản lý hơn 350 tỷ USD tiền mặt và danh mục cổ phiếu khoảng 300 tỷ USD. Bloomstran nói Weschler có thể đảm nhận phần lớn hơn của danh mục và là “bộ lọc ý tưởng” cho Abel với các khoản đầu tư lớn, hoặc ít nhất tiếp quản phần phân bổ của Combs nếu chưa làm.

Nancy Pierce là “kiểu Berkshire kinh điển”

COO của Geico, Nancy Pierce, thay Combs làm CEO sau gần 40 năm tại công ty. Bloomstran đánh giá bà “cực kỳ phù hợp”. Cunningham gọi quyết định bổ nhiệm này là “tính liên tục thuần khiết”: Nhiệm kỳ dài, kinh nghiệm sâu và được Ajit Jain (sếp bảo hiểm) hậu thuẫn “rất đúng chất Berkshire”.

Michael O’Sullivan nối dài di sản Charlie Munger

Michael O’Sullivan sẽ trở thành Tổng cố vấn pháp lý đầu tiên của Berkshire vào ngày 1/1. Trước khi về Snap làm tổng cố vấn (2017), ông có hơn 20 năm tại hãng luật Munger, Tolles & Olson do Charlie Munger đồng sáng lập.

Cunningham gọi đây là “sự hiện đại hóa thận trọng và tiến hóa tự nhiên của dòng dõi Munger ở Berkshire”. Bloomstran nói vị trí mới “thú vị nhưng không bất ngờ” vì lâu nay Berkshire thuê Munger, Tolles & Olson làm tư vấn ngoài, và đồng sáng lập Ron Olson vừa rời HĐQT, người nhiều khả năng từng là cố vấn pháp lý không chính thức.

Sẽ còn thay đổi nữa

Kass nhấn mạnh không có lãnh đạo cấp cao nào khác rời đi và cho rằng “tối quan trọng” là Ajit Jain cùng các sếp bảo hiểm chủ chốt như Joe Brandon “ở lại để làm mượt” quá trình chuyển giao.

Meyer Shields (Giám đốc điều hành, Keefe, Bruyette & Woods) viết trong một báo cáo rằng nhóm ông “kỳ vọng còn luân chuyển” trong những tháng tới, vì hào quang “làm việc cho người kế nhiệm ông Buffett (ít nhất là hiện tại) chưa thể sánh với làm việc cho chính ông Buffett”.

Brett Gardner, tác giả “Buffett’s Early Investments” nói có “mối lo có cơ sở rằng một số người muốn làm việc cho Warren Buffett chứ không phải cho Berkshire Hathaway”. Ông nhận định thêm: Điều đó có thể không đúng với các động thái mới nhất, nhưng “cần theo dõi”. Phức tạp hơn nữa, nhiều “cánh tay phải” tin cậy của Buffett đã “quá tuổi về hưu” từ lâu.

Theo: BI